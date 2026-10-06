Musik Autor von ‚We Will Rock You‘ fragt Noel Gallagher nach Oasis-Musical

Ben Elton - BAFTA Awards 2023 - FAMOUS BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.10.2026, 19:00 Uhr

Der britische Bühnenautor und Komiker Ben Elton würde die Musik von Oasis gerne in einem eigenen Jukebox-Musical auf die Bühne bringen.

Der Autor des erfolgreichen Queen-Musicals ‚We Will Rock You‘ hat Noel Gallagher persönlich auf die Idee angesprochen. Die beiden trafen sich kürzlich bei der Premiere von ‚Queen Budapest‘ im ‚BFI Imax‘ in London. Dort erklärte Elton dem Oasis-Gitarristen, dass er Interesse daran hätte, die Hits der Britpop-Band für eine neue Bühnenshow zu verwenden. Laut der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ reagierte Noel lachend und verwies auf seinen jüngeren Bruder Liam: „Da fragst du besser unseren Kleinen.“

Ein Freund von Liam Gallagher zeigte sich allerdings skeptisch, zumindest was eine mögliche Besetzung angeht. Seiner Ansicht nach dürfte es schwierig werden, einen Schauspieler zu finden, der den Sänger überzeugend darstellen kann. Niemand könne Liams charakteristischen „Swagger“, also dessen unverwechselbar selbstbewusste Ausstrahlung, wirklich erreichen.

Mit Jukebox-Musicals kennt sich Elton bestens aus. ‚We Will Rock You‘, das auf der Musik von Queen basiert, entwickelte sich zu einem großen Erfolg, wurde zur am längsten laufenden Produktion im ‚Dominion Theatre‘ und gehörte auch insgesamt zu den langlebigsten Shows im Londoner West End. Zudem gewann die Produktion den Laurence Olivier Award als beliebteste Show.

Auch das Interesse an Oasis ist derzeit enorm. Für die ‚Oasis Live ’27‘-Tour sollen sich rund elf Millionen Fans um Tickets beworben haben. Die Konzertreise folgt auf die erste Tour der ‚Live Forever‘-Rocker seit 16 Jahren im vergangenen Jahr.

Bereits danach wurde die Geschichte der Britpop-Ära auf die Theaterbühne gebracht. ‚Gavin and Stacey‘-Star Mathew Horne spielte in ‚The Battle‘ den Musikmanager Andy Ross, der zwischen die Fronten der legendären Rivalität zwischen Blur und Oasis geriet. Horne erklärte damals, das Stück treffe „genau den Kern meiner kulturellen Erfahrungen als Teenager“. Im Mittelpunkt der Produktion stand der berühmte Chartkampf vom August 1995, als Blur mit ‚Country House‘ und Oasis mit ‚Roll With It‘ am selben Tag neue Singles veröffentlichten. Blur setzte sich mit 274.000 verkauften Exemplaren durch, während Oasis mit 216.000 Verkäufen dahinterblieb. Der Wettstreit führte zu jahrelangen gegenseitigen Sticheleien zwischen Mitgliedern beider Bands, auch wenn sich das Verhältnis inzwischen deutlich entspannt hat. ‚The Battle‘ sollte ursprünglich durch Großbritannien touren. Nach Auftritten in Birmingham und Manchester im Februar und März dieses Jahres wurde die Tour jedoch vorzeitig beendet.

Die ‚Oasis Live ’27‘-Tour beginnt am 21. Mai im ‚Celtic Park‘ in Glasgow und umfasst insgesamt 42 Konzerte. Dazu gehören auch sechs Shows in Knebworth. Ob die Geschichte der Band irgendwann zusätzlich als großes Jukebox-Musical auf die Bühne kommt, dürfte nun vor allem davon abhängen, was Liam Gallagher von Ben Eltons Idee hält.