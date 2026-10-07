Stars Noel Gallagher: Oasis-Reunion begann nach 15 Jahren mit beiläufigem ‚Wie geht’s?‘

Noel Gallagher - Disney Plus PR ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.10.2026, 18:30 Uhr

Nach rund 15 Jahren Streit brauchten Noel und Liam Gallagher offenbar keine große Aussprache, um wieder zueinanderzufinden.

Wie Noel nun verriet, begann die Wiedervereinigung der Oasis-Brüder mit einer denkbar einfachen Frage: „Wie geht’s?“ Die beiden sind gemeinsam in neuem Material zu sehen, das am Freitag (9. Oktober) auf Disney+ als Bonusinhalt zur Streaming-Version von ‚Don’t Look Back In Anger‘ erscheint. Der Film dokumentiert die Wiedervereinigung der Britpop-Legenden und begleitet sie von ihren ersten gemeinsamen Proben bis zum Wiederaufbau ihrer persönlichen Beziehung.

Die Gallagher-Brüder waren bereits während des ursprünglichen Aufstiegs von Oasis immer wieder aneinandergeraten. Nach zahlreichen Konflikten eskalierte die Situation 2009 beim Festival ‚Rock en Seine‘ in Paris endgültig. Noel verließ die Band, und die Brüder hatten anschließend rund 15 Jahre lang kaum Kontakt. Erst 2024 kündigten sie ihre Wiedervereinigung und die spätere ‚Oasis Live ’25‘-Tour an.

Im neuen Filmmaterial erklärt Noel, warum es bei ihrem ersten richtigen Wiedersehen keine große Aussprache über die Vergangenheit gegeben habe. „Bei Familie ist das einfach anders“, sagte er. Wären sie lediglich zwei ehemalige Bandkollegen gewesen, hätten sie sich vielleicht zusammengesetzt und alles aufgearbeitet. Zwischen Brüdern sei das jedoch nicht notwendig gewesen. Immer wieder sei Noel anschließend gefragt worden, wie das Wiedersehen abgelaufen sei und was die beiden zueinander gesagt hätten. „Es war gar nichts Besonderes“, erinnerte er sich. Seine ersten Worte an Liam seien schlicht gewesen: „Wie geht’s? Das war’s.“

Auch ihre Mutter Peggy habe während der langen Funkstille nie versucht, Partei für einen ihrer Söhne zu ergreifen. Noel erinnerte sich, dass sie sich während all der Jahre bewusst aus dem Streit herausgehalten habe. Liam konnte sich einen Scherz daraufhin nicht verkneifen: „Sie hat immer gesagt: ‚Ich bin ihr Liebling.'“ Noel konterte: „Sie weiß, wer der Sohn Nummer eins ist.“ Liam behauptete wiederum scherzhaft, seine Mutter habe immer seine Bilder aufgehängt – und diese schnell gegen Fotos von Noel ausgetauscht, sobald dessen Besuch bevorstand.

Die Dokumentation zeigt, wie sich die Beziehung der Brüder während der Tour zunehmend entspannte. Anfangs hätten sie bei den Proben in Cardiff kaum miteinander gesprochen, gegen Ende der Konzertreise seien sie sich dagegen wieder deutlich nähergekommen. „All die kleinen Dinge, die uns früher gegenseitig auf die Nerven gegangen sind, sind plötzlich verschwunden“, erklärte Noel. Auch der frühere Machtkampf zwischen ihnen existiere nicht mehr. „Wir sind jetzt als Gleichberechtigte daraus hervorgegangen.“

Inzwischen sei auch ihr Kontakt im Alltag wesentlich enger. Früher hätten sie sich kaum Nachrichten geschickt, heute würden sie sich gegenseitig „bescheuerte Videos“ senden – „so wie zwei Kumpel das eben machen“. Über die alten Konflikte hätten sie trotzdem nie ausführlich gesprochen. „Alles war vergeben, ohne dass ein einziges Wort darüber gesprochen werden musste.“ Noel fand sogar eine Beschreibung für seinen Bruder, die er früher wohl kaum verwendet hätte: „Ich benutze ein Wort, um zu beschreiben, wie er gewesen ist – ein Wort, von dem ich niemals gedacht hätte, dass ich es einmal für ihn verwenden würde: reizend.“

Auch Liam empfindet die Versöhnung als Befreiung. Die Wiedervereinigung habe ihm eine „Last“ von den Schultern genommen. Im Laufe der Jahre hätten beide vieles gesagt, das letztlich keinerlei Bedeutung gehabt habe. „Bei der Hälfte von dem Scheiß habe ich gar nicht gemerkt, dass er aus meinem Mund kam“, räumte Liam ein. Am Ende sei es ausgerechnet die gemeinsame Musik gewesen, die die Brüder wieder zusammengebracht habe. „Oasis, Mann. Oasis rettet.“ Im kommenden Jahr werden Noel und Liam Gallagher für die ‚Oasis Live ’27‘-Tour erneut gemeinsam auf der Bühne stehen.