Stars Liam Gallagher: Für die Oasis-Reunion-Konzerte verzichtet er auf Alkohol

Liam Gallagher - Sziget Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 09:00 Uhr

Liam Gallagher soll sich vorgenommen haben, in diesem Jahr den ganzen Sommer über auf Alkohol zu verzichten, um sicherzustellen, dass die geplanten Oasis-Reunion-Konzerte reibungslos verlaufen.

Der 52-jährige Musiker war einst für seine wilden Partynächte bekannt, soll aber für die kommenden Comeback-Konzerte mit seinem ehemals entfremdeten Bruder Noel Gallagher abstinent bleiben, um ihren Fans ein unvergessliches Erlebnis bei den Konzerten zu bieten.

Ein Insider verriet jetzt in einem Gespräch gegenüber ,The Sun‘: „Liam ist gerade von einem Saufurlaub zurückgekehrt und plant jetzt, auf absehbare Zeit in Quarantäne zu bleiben, um sich darauf zu konzentrieren, fit für die Tournee zu werden. Er hat sich vorgenommen, vor und während der Tournee mit Oasis nüchtern zu sein. Er hat tatsächlich auf Alkohol verzichtet, um sich darauf vorzubereiten und auch, um die Shows davor durchstehen zu können.“ Die Publikation fügte hinzu, dass der Musiker fest entschlossen dazu sei, seinen Fans „die besten Shows seiner Karriere“ zu bieten. Liam hatte zuvor zugegeben, dass er nach seinem Auftritt mit Oasis in Wembley im Jahr 2000 damit aufgehört hatte, auf der Bühne Alkohol zu trinken.