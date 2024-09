"Sag es keinem" Liam Gallagher verrät: Er kam für Comeback auf Noel zu

Liam und Noel Gallagher gehen im kommenden Jahr als Oasis auf Tour. (paf/spot)

SpotOn News | 13.09.2024, 14:30 Uhr

Liam Gallagher hat den ersten Schritt bei dem Oasis-Comeback gemacht. Auf X verriet der Musiker in einer Reaktion auf eine Fan-Frage, er habe seinen Bruder Noel angerufen. Seine Antwort gab er in gewohnt sarkastischer Manier.

Liam Gallagher (51) hat verraten, dass er für das Oasis-Comeback auf seinen Bruder Noel Gallager (57) zugekommen ist. "Ich habe ihn angerufen, aber sag es keinem, weil ich nicht will, dass die Leute denken, ich sei ein Weichei und so, das bleibt unter uns", schrieb er am Mittwoch (11. September) auf der Plattform X. Damit beantwortete er die vorausgegangene Frage eines Fans, wer der Brüder nach der Auflösung im Jahr 2009 den ersten Schritt machte.

I called him but don’t tell anyone as I do t wont folk thinking I’m a soft lad and stuffs keep it between me n you cheers x — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 11, 2024

Liam Gallaghers schnippische Antworten

Liam Gallagher ist für seine humorvollen Antworten und Interaktionen mit Followern auf Social Media bekannt. Nachdem ihn eine andere Person fragte, was mit ihm und Noel passiert sei, erklärte er in scherzhaftem Ton: "Also, wir sind in einer Band namens Oasis, er ist Gitarrist, ich bin der Sänger und wir werden nächstes Jahr ein paar Gigs spielen, ich hoffe, das klärt die Sache auf."

Auch nachdem Kritik zu den Ticketpreisen seitens der Fans und der Politik laut wurde, meldete er sich auf X zu Wort. "Oasis sind zurück, gern geschehen, und wie ich höre, stinkt ihre Attitüde. Gut zu wissen, dass sich manche Dinge nie ändern", äußerte er sich zu den Konzertkarten, deren Preis sich auf Basis der Nachfrage erhöhte. Laut Medienberichten stiegen die Kosten auf bis zu 355 britische Pfund, umgerechnet etwa 420 Euro, an.

Video News

Spekulationen um Vorbands und Line-up

Zu den ursprünglich angekündigten Terminen der Reunion-Tour in Großbritannien und Irland gesellten sich fünf weitere Shows hinzu, nachdem der Ticket-Ansturm überwältigend ausfiel. Wie der britische "Mirror" unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtete, sollen auf der Tournee zwei Ex-Oasis-Gitarristen mit von der Partie sein. Sowohl das Gründungsmitglied Bonehead (59, bürgerlich Paul Benjamin Arthurs) als auch sein Nachfolger Gem Archer (57) ständen "sehr wahrscheinlich" mit den Gallagher-Brüdern auf der Bühne.

Neben der Bandkonstellation ist auch die Vorband Thema zahlreicher Spekulationen. Wie ein der Gruppe nahestehender Insider der Zeitung "The Independent" wissen will, sei Liam Gallagher "sehr an etablierten Acts interessiert". Wer wirklich zur Formation gehört, finden Fans spätestens bei dem ersten Auftritt am 4. Juli 2025 in Cardiff, Wales, heraus.