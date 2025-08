Film Liam Neeson: Er empfindet Zuspätkommen als eine Beleidigung

Liam Neeson - July 2025 - Famous - The Naked Gun UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2025, 14:00 Uhr

Liam Neeson hat alle Schauspieler scharf kritisiert, die zu spät am Set erscheinen.

Der 73-jährige Schauspieler erzählte, dass er „verstörende Geschichten“ über Stars gehört habe, die oftmals zu spät zum Dreh kommen.

Neeson betonte, dass er „niemals mit solchen Leuten arbeiten“ wollen würde. Der Star verriet in einem Gespräch mit dem ‚Rolling Stone‘-Magazin: „Das ist mir sehr wichtig. Ich höre verstörende Geschichten über Schauspieler und Schauspielerinnen, die zwar sehr begabt sind, aber zwei, drei, vier Stunden zu spät am Set erscheinen. Ich würde niemals mit solchen Leuten arbeiten. Ich finde das so beleidigend.“ Liam findet, dass es eine Frage des „Respekts“ sei, pünktlich am Set aufzutauchen. Der Darsteller sagte: „Da wartet eine Crew von 60, 70, 80 Leuten auf dich. Das Mindeste, was man machen kann, ist, ihnen Respekt zu zollen, indem man auch pünktlich am Set erscheint.“ Mit seinem neuen Film ‚Die nackte Kanone‘ hat sich Liam inzwischen der Komödie zugewandt und enthüllte, dass seine Tage als Actionheld hinter ihm liegen würden.