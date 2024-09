Film Liam Neeson: Rolle in neuer Komödie ‚4 Kids Walk Into a Bank‘

Liam Neeson - September 2022 - Avalon - San Sebastian International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2024, 14:15 Uhr

Der Darsteller hat sich der Besetzung der neuen Komödie angeschlossen.

Liam Neeson hat sich der Besetzung der neuen Komödie ‚4 Kids Walk Into a Bank‘ angeschlossen.

Der ’96 Hours‘-Schauspieler wird in dem neuen Film an der Seite der Stars Talia Ryder, Noah Jupe, Whitney Peak, Jack Dylan Grazer und Deacon Phillippe, dem Sohn von Reese Witherspoon und Ryan Phillippe, mitspielen.

Der Film wird von Frankie Shaw inszeniert und beruht auf der Graphic Novel von Matthew Rosenberg und Tyler Boss. Matt Robinson schrieb das Drehbuch für das Projekt mit Überarbeitungen von Shaw. Neeson verkörpert den ehemaligen Bankräuber Danny, dessen Enkelin Paige (Ryder) im Teenageralter ihm alles bedeutet. Als sie herausfindet, dass seine ehemalige Bande ihn für einen letzten Diebstahl zurückholt, um eine Schuld zu begleichen, kommt Paige auf die Idee, ihre drei Freunde dazu zu bringen, die Bank am Tag zuvor auszurauben, damit er es nicht tun muss. Die neue Komödie ist nicht das einzige Comedy-Projekt, an dem Neeson arbeitet, weil der Star zudem im ‚Die nackte Kanone‘-Reboot mit von der Partie sein wird. Der 72-jährige Darsteller wird in dem kommenden Streifen Frank Drebin Jr. spielen, den Sohn von Leslie Nielsens Protagonist Detective Frank Drebin aus den Originalfilmen.