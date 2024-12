Stars Liam Payne: Freundin zieht aus gemeinsamem Haus aus

Liam Payne and Kate Cassidy in Paris March 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2024, 16:00 Uhr

Liam Paynes trauernde Freundin Kate Cassidy ist Berichten zufolge aus dem gemeinsamen Haus in London ausgezogen.

Das 25-jährige Model war untröstlich, als der ehemalige One Direction-Star im Oktober starb, nachdem er von einem Balkon eines Hotels in Buenos Aires gestürzt war. Kate, die gemeinsam mit Liam in Argentinien war, aber frühzeitig abreiste, soll nun ihre Besitztümer aus der Luxuswohnung in der britischen Hauptstadt geholt haben, in der sie sich mit dem Sänger niedergelassen hatte.

Im Internet veröffentlichte Bilder zeigen, wie Kate Koffer aus dem Anwesen am Flussufer holt, von dem angenommen wird, dass es Liam gehörte. Das Paar soll auch gemeinsam ein Haus in Miami, Florida, gemietet haben. ‚Daily Mail‘ berichtet, dass Kate letzten Monat für Liams Beerdigung in Großbritannien war und während der Reise in der Wohnung blieb. Jetzt reiste sie aber zurück in die USA, um Weihnachten mit ihrer Familie zu verbringen.

Der Social-Media-Star, der seit zwei Jahren mit Liam zusammen war, war mit ihm in Argentinien, um Niall Horans Auftritt in Buenos Aires zu besuchen, aber sie flog vor Liam zurück in die USA, während Liam zurückblieb, um sich um ein Visumproblem zu kümmern. Nach dem Tod des Sängers teilte Kate auf Instagram ihren Schmerz über den Verlust. Sie schrieb: „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein Herz ist auf eine Weise zerbrochen, die ich nicht in Worte fassen kann. Ich wünschte, du könntest den enormen Einfluss sehen, den du auf die Welt hattest, auch wenn es sich im Moment so dunkel anfühlt. Du hast allen so viel Freude und Positivität gebracht – Millionen von Fans, deiner Familie, deinen Freunden und vor allem mir. Du wirst so unglaublich geliebt.“