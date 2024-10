Stars Liam Payne: Großzügige Spende an Wohltätigkeitsorganisation

Bang Showbiz | 25.10.2024, 11:00 Uhr

Der verstorbene One Direction-Star unterstützte eine Lebensmittelbank.

Liam Payne spendete während des Corona-Lockdowns heimlich eine große Geldsumme an eine Londoner Wohltätigkeitsorganisation für Lebensmittelarmut.

Der One Direction-Sänger starb letzte Woche, nachdem er in Buenos Aires vom Balkon seines Hotelzimmers gestürzt war. Nun berührt eine Geschichte über den verstorbenen Popstar.

Die Direktorin der Euston Food Bank im Nordwesten Londons wird von der Zeitung ‚Daily Mail‘ mit den Worten zitiert, dass Liam – der ein geschätztes Nettovermögen von 50 Millionen Pfund hat – einen Teil seines Vermögens verschenkte, nachdem er von einem One Direction-Fan in den sozialen Medien gebeten wurde, der Einrichtung zu helfen.

Dorothea Hackman erklärte: „Liam Payne war der freundlichste und einfühlsamste junge Mann, den ich über einen unglaublich langen Zeitraum hinweg kennengelernt habe. Er meldete sich aus heiterem Himmel und bot seine Hilfe an. Wir brauchten das Geld zu dieser Zeit sehr dringend. Wir hatten es mit einem massiven Anstieg der Nachfrage zu tun – wegen des Lockdowns brauchten die Menschen dringend Lebensmittel. Er meldete sich und fragte, was wir tun und was wir brauchen. Wir erzählten ihm von unserer Arbeit und er sagte: ‚Gut, ich gebe euch 80.000 Pfund‘“ Umgerechnet sind das rund 96.000 Euro.

Die Hälfte von Liams Spende ging an die Wohltätigkeitsorganisation Food for All. Der Sänger habe sowohl die Euston Food Bank als auch die Tafel von Food for All besucht, wo er offenbar ehrenamtlich mitarbeitete. Außerdem unterstütze er die Lebensmittelbanken der Trussell-Wohltätigkeitsorganisation.