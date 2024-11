Stars Liam Payne: Kinderkrankenhaus würdigt seine Nächstenliebe

Liam Payne - Dubai - Samir Hussein - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2024, 11:00 Uhr

Liam Paynes „Vermächtnis der Freundlichkeit“ wurde von einem der berühmtesten Kinderkrankenhäuser der Welt gewürdigt.

Der 31-jährige Sänger, dessen Tod nach einem Sturz von einem Hotelbalkon im Oktober die Welt schockierte, wurde am Mittwoch (20. November) beigesetzt. Während der Zeremonie wurde verkündet, dass alle Spenden an das Londoner Great Ormond Street Children‘s Hospital gehen würden, um beim Bau einer neuen Krebsbehandlungseinrichtung zu helfen. Zu Liams Gedenken wurde nun eine Spendenseite für die renommierte Einrichtung eingerichtet, zusammen mit einer Hommage, die offenlegt, dass er in seinen letzten Jahren oft heimlich für gute Zwecke spendete und kranke Kinder unterstützte.

Die Nachricht auf der Webseite spiegelt wider, was auf Liams Beerdigung gesagt wurde: „Ihre heutige Spende wird Liams Vermächtnis fortsetzen, indem Sie beim Bau eines brandneuen Kinderkrebszentrums im Great Ormond Street Hospital hilft. Diese unglaubliche neue Einrichtung wird dazu beitragen, schwerkranken Kindern eine Kindheit zu ermöglichen, die erfüllter, lustiger und länger ist.“ Pastor Jonny Rapson, der Liams Beerdigung leitete, sagte den Trauernden während des privaten Gottesdienstes: „Wir werden Liam, seine Familie und seine Lieben an einem sehr schwierigen Tag weiterhin in unsere Gebete einschließen.“

Liam wurde nach seinem endgültigen Abschied auch als „Vater“ von One Direction gefeiert. Nachdem seine ehemaligen 1D-Bandkollegen Harry Styles (30), Niall Horan (31), Zayn Malik (31) und Louis Tomlinson (32) zu seiner Beerdigung wieder zusammengekommen waren, erzählte ein Freund gegenüber ‚The Sun‘: „Niemand weiß, wie es war, so in One Direction zu sein, wie diese fünf Männer. Sie waren vielleicht nicht die ganze Zeit in Kontakt, aber die Bindung, die sie teilen, ist unzerbrechlich. Liam war der ‚Vater‘ der Band, der immer da war, wenn die anderen ihn brauchten. Harry, Louis, Zayn und Niall müssen jetzt alle einen Weg gehen, von dem keiner von ihnen jemals gedacht hätte, dass er ihn einschlagen würde. Sie waren gestern alle da, um Liams Familie und einander zu unterstützen.“