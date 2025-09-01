Stars Lil Nas X erlitt ‚Zusammenbruch‘, weil er ‚Haupternährer‘ seiner Familie ist

Lil Nas X - Met Gala 2024 - Credit Kristin Callahan/Everett Collection - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.09.2025, 09:00 Uhr

Der Vater des Rap-Stars spricht über dessen Verhaftung - beide hätten beim Treffen im Gefängnis geweint.

Der Vater von Lil Nas X ist überzeugt, dass der Musikstar aufgrund des Drucks, der „Haupternährer“ seiner Familie zu sein, einen „Zusammenbruch“ erlitten hat.

Der ‚Old Town Road‘-Interpret wurde vergangene Woche in Los Angeles festgenommen, nachdem er nur in Unterwäsche bekleidet auf der Straße umherlief. Nun muss sich der Rapper wegen seiner Auseinandersetzung mit der Polizei vor Gericht verantworten. Sein Vater Robert Stafford ist überzeugt, dass der öffentliche Druck sowie die Belastung durch die Suchtprobleme seiner Mutter zu viel für Lil Nas X geworden seien.

„Für einen 26-Jährigen ist es eine enorme Last, was er alles stemmen muss – der Haupternährer für so viele Menschen zu sein, die Unfähigkeit, die Situation seiner Mutter zu ändern, und der Druck, den er sich selbst macht“, schilderte er gegenüber ‚The Times‘. „[Die Probleme mit seiner Mutter] können schwer auf dem Herzen liegen.“

Robert erzählte außerdem von dem tränenreichen Gespräch mit seinem Sohn im Gefängnis. „Ich habe ihn besucht und sobald ich durch diese Tür kam, konnte ich nichts anderes tun, als zu weinen. Mein Baby auf der anderen Seite der Glasscheibe zu sehen… Wir haben eine Minute lang zusammen geweint“, gestand er. Zu dem 26-Jährigen habe er gesagt: „Was du gerade durchmachst, ist normal. Wir alle haben hin und wieder Zusammenbrüche, nur dass deiner eben öffentlich passiert.“

Der Vater des Chartstürmers fügte hinzu: „Als ich ihn besuchte, bat er mich: ‚Sag allen, es tut mir leid, dass sie mich so sehen mussten.‘ Selbst in diesem Moment entschuldigte er sich bei anderen für etwas, das er durchmachte.“

Lil Nas X wurde wegen drei Fällen von Körperverletzung an Polizeibeamten sowie eines Falls von Widerstand gegen einen Vollstreckungsbeamten angeklagt, nachdem er angeblich auf die Einsatzkräfte losgegangen war. Der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill heißt, verbrachte drei Tage im Gefängnis, bevor er vor Gericht auf nicht schuldig plädierte. Danach kam er gegen eine Kaution in Höhe von 75.000 Dollar frei.