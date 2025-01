Musik Lily Allen: Neues Album nach „Klarheit im Kopf“

Lily Allen - June 2024 - Avalon - Tribeca Artists Dinner BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.01.2025, 11:00 Uhr

Lily Allen möchte ihren „Kopf geraderücken“ und bis Ende des Jahres ein neues Album veröffentlichen.

Die Popsängerin hat seit ihrem 2018 erschienenen Album ‚No Shame‘ keine Platte mehr herausgebracht, doch sie hofft nun, Ende 2025 wieder in die Charts zurückzukehren. Zunächst wird sie jedoch ihre Rolle in Henrik Ibsens klassischem Stück ‚Hedda Gabler‘ beenden, das diesen Sommer im Ustinov Studio des Theatre Royal Bath in Bath, England, aufgeführt wird.

In einer Episode ihres Podcasts ‚Miss Me?‘ erklärte Lily: „Zuerst werde ich mich eine Zeit lang auf mich selbst konzentrieren und meinen Kopf klar kriegen. Am Anfang des Jahres arbeite ich ein bisschen an mir selbst, dann werde ich mehr schreiben, dann mache ich mein Theaterstück und hoffe, vielleicht bis Ende des Jahres ein Album herauszubringen. Das wäre doch schön, oder?“

Sie fügte hinzu: „Das Album ist noch nicht real, ich versuche es gerade zu manifestieren. Hört zu, ich schaffe das. Wir bringen Lily Allen 2025 zurück.“

Lily hatte bereits zuvor an neuer Musik gearbeitet und in einer Episode ihres Podcasts, die im April 2024 veröffentlicht wurde, verriet sie, dass sie in Nashville, Tennessee, aufgenommen habe. Sie sagte:

„Ich bin in Nashville, wo jeder wirklich gut ist. Es gibt so viel musikalisches Erbe hier. Ich muss sagen, es ist ziemlich einschüchternd, hier zu sein. Die Leute sind unglaublich talentiert.“ In einem Auftritt im Podcast ‚Dish‘ gestand Lily auch, dass sie in Nashville mit Country-Musik experimentiert habe: „Ich schaffe gerade Raum für Musik, damit sie sich zeigen kann. Es ist kein Album … ich probiere einfach ein paar Sachen aus, um zu sehen, ob es funktioniert. Ich liebe Country- und Westernmusik wirklich. Außerdem finde ich, dass mein Schreibstil ziemlich erzählerisch ist, so eine Art narrative Musik.“