Film Mila Kunis: Neue Rolle in Geheimprojekt bestätigt Mila Kunis wird die Hauptrolle in ‚The 47 Night Stand‘ spielen. Die 40-jährige Schauspielerin soll den neuen Film von Skydance außerdem produzieren, der von ‚Friends‘- und ‚How I Met Your Mother‘-Autor Greg Malins geschrieben wird. Wie ‚Deadline‘ berichtet, befindet sich der Film noch in einem frühen Stadium. Die Inhaltsangabe und die Logline werden vorerst streng […]