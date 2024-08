Stars Lily Collins: Sie gibt ihr Debüt am West End noch dieses Jahr

Lily Collins wird in diesem Jahr ihr Debüt im West End geben.

Die ‚Emily In Paris‘-Darstellerin wird an der Seite von Álvaro Morte in der UK-Premiere von ‚Barcelona‘ von Bess Wohl zu sehen sein, die vom 21. Oktober bis zum 11. Januar 2025 ein begrenztes 12-wöchiges Engagement im Herzog von York haben wird.

Lily (35) sagte in einem Statement: „Es war ein Kindheitstraum von mir, am West End aufzutreten, und ich freue mich riesig darauf, mein Bühnendebüt in Bess‘ aufregendem Stück ‚Barcelona‘ zu geben. Die Arbeit mit diesem Team war wirklich ein Geschenk und ich kann es kaum erwarten, dass das Publikum auf eine aufregende Reise mitgenommen wird, während sich das Stück entwirrt. Ich wusste sofort, als ich das Drehbuch zu Ende gelesen hatte, dass ich Irene spielen musste.“

Morte fügte hinzu: „Die Londoner Szene ist eine lebendige und aufregende Leinwand für frische, bahnbrechende Arbeiten. Ich freue mich sehr, Teil dieses fesselnden neuen Stücks zu sein, das mein Debüt im West End darstellt. Ich freue mich darauf, ‚Barcelona‘ zum Leben zu erwecken und mit dem Publikum zu teilen.“ ‚Barcelona‘ spielt in der titelgebenden spanischen Stadt und handelt von einer amerikanischen Touristin (Collins), die einen One-Night-Stand mit einem gutaussehenden Spanier (Morte) hat. Im Laufe der Nacht verwandelt sich das romantische Abenteuer jedoch in ein kompliziertes Katz-und-Maus-Spiel. ‚Barcelona‘ wird von Lynette Linton inszeniert und von ATG Productions, Bad Robot Live und Gavin Kalin Productions produziert.