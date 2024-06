Statement-Look in Los Angeles Lily Collins überrascht mit Short-Bob auf dem roten Teppich

In Hellblau und mit kinnlanger Frisur: Lily Collins auf dem roten Teppich in Los Angeles. (eee/spot)

SpotOn News | 25.06.2024, 13:56 Uhr

Lily Collins überrascht mit einer Typveränderung. Und die kann sich absolut sehen lassen: Zur "MaXXXine"-Premiere in Los Angeles hat sie ihre kurze Frisur das erste Mal ausgeführt.

Lily Collins (35) hat mit ihrem haarigen Abschied Ernst gemacht: In ihrem letzten Instagram-Post kündigte die Schauspielerin einen "Good(bye) hair day" an, dazu teilte sie zwei Fotos mit langer, brünetter Mähne. Auf dem roten Teppich zeigt sich der "Emily in Paris"-Star in Los Angeles nun mit einem völlig neuen Look samt High-Fashion-Outfit.

Eine ganz neue Frisur

Zur Weltpremiere von "MaXXXine" im TCL Chinese Theatre erschien Collins mit einem kinnlangen Bob, den sie geschwungen im Seitenscheitel stylte. Zu ihrer modernen Frisur wählte sie ein Ensemble aus asymmetrischem Rock und dazu passendem Blazer in Hellblau aus der Frühjahrskollektion von Schiaparelli. Als Oberteil kam lediglich eine goldene Statement-Kette zum Einsatz, die aus mehreren dekorativen und mit Diamanten besetzten Augen-Elementen bestand.

Goldene Accessoires sorgen für das gewisse Etwas

Dazu wählte die Tochter von Sänger Phil Collins (73) goldenen Schmuck, etwa dezente Hängeohrringe, einen auffälligen Statement-Ring und offene Stilettos mit Absatz in Gold. Finger- und Fußnägel lackierte sie mit einem natürlichen Nude-Ton.

Beim Make-up setzte Collins auf dunklen Lidschatten und viel Mascara. Auf ihren Wangen trug sie viel Rouge und die Lippen erhielten ein wenig Gloss.

"MaXXXine" kommt am 4. Juli in die Kinos

Bei "MaXXXine" handelt es sich um den nunmehr dritten Teil der beliebten Horrorfilmserie von Ti West (43). Die Hauptrolle der Maxine Minx, die in den 80er Jahren davon träumt, in Los Angeles ein berühmter Filmstar zu werden, wird von Mia Goth (30) verkörpert. Minx' Filmkarriere beginnt – wie es bei vielen Schauspielern tatsächlich der Fall war – mit einem Film aus dem Horror-Genre. Lily Collins spielt in "MaXXXine" in einer Nebenrolle ebenfalls eine angehende Schauspielerin. Nebenbei treibt ein mysteriöser Serienkiller sein Unwesen in Hollywood und Minx' Vergangenheit holt sie plötzlich wieder ein.

Neben Mia Goth und Lily Collins gehören auch Elizabeth Debicki (33), Michelle Monaghan (48), Halsey (29) und Kevin Bacon (65) zum Cast.