Stars Linda Hamilton hat ‚hunderttausende Dollar‘ für psychische Gesundheit ausgegeben

Linda Hamilton - CinemaCon Big Screen Achievement Awards 2019 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin spricht über ihre lange Reise zu mehr mentalem Wohlbefinden.

Linda Hamilton enthüllt, dass sie viel Geld in ihr mentales Wohlbefinden investiert hat.

Die ‚Terminator‘-Darstellerin hat in der Vergangenheit offen über ihre bipolare Störung und Depressionen gesprochen. Nachdem sie jahrzehntelang an sich selbst gearbeitet hat, hat sie das Gefühl, endlich „wahres Gleichgewicht und Stabilität“ gefunden zu haben.

„Niemand denkt jemals, dass zu kämpfen habe. [Sie denken], dass es mir gut gehen wird – ‚Es ist Linda Hamilton'“, erklärte die Schauspielerin gegenüber dem ‚People‘-Magazin. „Ich habe wahres Gleichgewicht und Stabilität in meinem Alltag und meinem Leben gefunden. Und ich kann außerdem alle Schutzmechanismen aktivieren, die ich in 20 Jahren Therapie gelernt habe.“

Nun wisse Linda, wie sie mit schwierigen Momenten umgehen könne. „Wenn ich einen schlechten Tag habe, heißt das nicht, dass mein Verhalten schlecht sein muss oder dass meine Handlungen es sein müssen. Ich bin inzwischen erfahren genug, um zu sagen: ‚Nun, das mag im Moment gut klingen, aber willst du wirklich in einer Stunde bereuen, dass du es getan hast?'“, schilderte sie. Die 68-Jährige ergänzte: „Ich kann die Bremse ziehen, weil ich Jahre und Jahre und hunderttausende Dollar investiert habe, um besser zu werden.“

Linda hat mehr Zufriedenheit gefunden, indem sie ihren Fokus auf andere Menschen anstatt auf sich selbst richtet. „Ich denke nie über mich selbst nach. Das waren die ersten 40 Jahre. Als ich das Gleichgewicht gefunden hatte, habe ich mit mir selbst ausgemacht, dass es nie wieder um mich gehen würde. Und es tut es fast nie. Es geht einfach nicht um mich“, betonte sie.

Die Schauspielerin hat sich einer besonderen Mission verschrieben: „Ich möchte mithelfen, Menschen unterstützen, Menschen zum Lachen bringen, mein Zuhause schön gestalten. Die normalen Dinge. Meine Hunde über alles lieben. All das macht mich sehr glücklich.“