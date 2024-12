Stars Lisa Kudrow: ,Friends‘-Cast traf sich in 17 Jahren nach dem Serienende nur einmal

Lisa Kudrow - Better Nate Than Ever - LA Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2024, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass sich die Besetzung der Serie in den 17 Jahren nach dem Ende der erfolgreichen Show nur einmal getroffen haben soll.

Die Besetzung von ,Friends‘ soll sich in den 17 Jahren nach dem Ende der erfolgreichen Show nur einmal getroffen haben.

Lisa Kudrow, die in der Serie neben Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc und dem verstorbenen Matthew Perry Phoebe Buffay mitspielte, verriet, dass sich die Stars etwa ein Jahrzehnt nach dem Ende von ,Friends‘ im Jahr 2004 zum Abendessen trafen und erst wieder alle in einem Raum waren, als sie 2021 gemeinsam das ,Friends: The Reunion‘-TV-Special drehten.

Kudrow erzählte bei einem Auftritt in Jesse Tyler Fergusons ,Dinner’s on Me‘-Podcast: „Es [das Reunion-Special] ist so gut gewesen. Wir hatten seit dem Ende der Serie nur einmal zu sechst miteinander zu Abend gegessen.“ Der Star enthüllte, dass ihr gemeinsames Abendessen etwa „10 Jahre“ nach dem Ende von ,Friends‘ stattgefunden habe. Lisa fügte hinzu: „Es war so, als wäre keine Zeit vergangen. Nur wir waren bei jemandem zu Hause und haben zu Abend gegessen und, also, es war so, als ob überhaupt keine Zeit vergangen war.“ Obwohl die gesamte Besetzung selten wieder zusammenkam, sei Lisa mit ihren weiblichen Co-Stars Jennifer und Courteney über die Jahre hinweg eng verbunden geblieben. Aniston hatte zuvor erklärt, dass das Trio wie eine „Familie“ sei.