Lizzo - 2025 Vanity Fair Oscar Party Hosted By Radhika Jones - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2025, 14:00 Uhr

Lizzo wird wegen Urheberrechtsverletzung verklagt.

Lizzo sieht sich mit einer Klage wegen Urheberrechtsverletzung in Bezug auf einen bisher unveröffentlichten Song konfrontiert.

Die ‚About Damn Time‘-Sängerin hatte im Sommer einen Ausschnitt des fraglichen Songs in einem TikTok-Video verwendet und dabei auf Sydney Sweeneys umstrittene American-Eagle-Werbung angespielt. Lizzo wird nun beschuldigt, Elemente des Soul-Songs ‚Win or Lose (We Tried)‘ aus den 1970er Jahren von Sam Dees gesampelt zu haben. Die Klage wurde am 21. Oktober von der in Georgia ansässigen Rechteinhaberin GRC Trust eingereicht. Als Inhaber der Verlagsrechte ist Jimmy Ginn aufgeführt.

Obwohl Lizzo mit dem Song kein Geld verdient hat, da er nie offiziell veröffentlicht wurde, argumentiert die Klägerseite, dass bereits der 13-sekündige Ausschnitt auf Social Media ausreichend öffentliche Nutzung darstellt, um sie haftbar zu machen. In der Klageschrift heißt es, die GRC Trust habe versucht, eine Einigung mit der ‚Juice‘-Sängerin zu erzielen, doch man habe „eine Sackgasse erreicht, die die Einreichung dieser Klage notwendig machte“. Lizzos Sprecher reagierten überrascht auf die Anschuldigungen: „Wir sind überrascht, dass die GRC Trust diese Klage eingereicht hat. Zur Klarstellung: Der Song wurde weder kommerziell veröffentlicht noch monetarisiert, und derzeit ist keine Entscheidung über eine mögliche künftige Veröffentlichung getroffen worden.“

Erst vor Kurzem hatte Lizzo erklärt, sie sei wegen der Streaming-Algorithmen „völlig gestresst“, da sie befürchte, ihre Fans „wissen gar nicht“, dass sie neue Musik herausgebracht hat. Im vergangenen Monat veröffentlichte die Popsängerin ihr Mixtape ‚My Face Hurts From Smiling‘ mit 13 Songs und Beiträgen von SZA und Doja Cat. Doch Lizzo zeigte sich besorgt über den „Zusammenbruch“ der Musikindustrie, weil ihre neuen Songs offenbar nicht mehr ihr Publikum erreichen. In einem TikTok-Video erklärte sie: „Die Musikindustrie ist momentan komplett im Eimer, und man kann das zu seinem Vorteil nutzen. Früher war die Musikindustrie sehr algorithmisch, wie jede andere Branche auch, aber sie war bis zu einem gewissen Grad kontrolliert. Jetzt, im digitalen Streaming-Zeitalter, hat niemand mehr Kontrolle über den Algorithmus – und das macht die Leute total fertig. Mich eingeschlossen.“