Stars Lottie Moss: So sehr hat sie der Vergleich mit Schwester Kate Moss beeinflusst

Bang Showbiz | 02.02.2025, 11:48 Uhr

Die Britin hat die ständigen Vergleiche mit ihrer älteren Schwester satt.

Lottie Moss ist „so anders“ als ihre Schwester Kate Moss.

Die blonde Schönheit gesteht, dass Vergleiche mit der Model-Ikone schwer zu ertragen waren, als sie anfing, selbst als Model zu arbeiten. Doch jetzt, wo sie sich einen Namen gemacht hat, störe es sie nicht mehr so sehr.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Sunday Mirror‘ erzählt Lottie: „Als ich mit dem Modeln anfing, habe ich es ziemlich schwer gehabt. Jetzt bin ich einfach als ich bekannt… es verfolgt mich nicht mehr so sehr.“

Die 27-Jährige fügt hinzu: „Ich bin in L.A. aufgewachsen und habe Zeit mit Leuten verbracht, die berühmte Eltern hatten, und es ist komisch – die Leute denken, dass man wie diese Person sein muss. Man kann sich von seinen Geschwistern unterscheiden und ich und meine Schwester sind so anders.“

In dem Interview kündigt Lottie außerdem an, die schlüpfrige Website OnlyFans zu verlassen, mit der sie viel Geld verdient hat. „Ich höre auf! Ich schlage das nächste Kapitel in meinem Leben auf. Ich hatte eine tolle Zeit. Frauen in der Sexindustrie sollten nicht unterschätzt werden. Es gibt dort eine Menge erstaunlicher, mächtiger, cooler Frauen“, betont sie.

Deshalb bereue sie ihre Zeit bei OnlyFans nicht. „Einige Mädels in dieser Branche haben mir das Gefühl gegeben, dass ich mich so wohl fühle, wie ich bin. Das wird immer ein Teil von mir sein, und ich werde immer sehr dankbar dafür sein, aber damit ist jetzt Schluss. Ich möchte etwas Unternehmerischeres machen“, erklärt der Star.