Musik Louis Tomlinson: Costa Rica hat sein neues Soloalbum inspiriert

Louis Tomlinson visits the SiriusXM - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2025, 11:00 Uhr

Louis Tomlinson hat erklärt, wie ihn eine Songwriting-Reise nach Costa Rica zu seinem „luftigen“ dritten Soloalbum ‚How Did I Get Here?‘ inspiriert hat.

Der ehemalige One-Direction-Star wird am 23. Januar 2026 den Nachfolger seines „leicht düsteren“ Albums ‚Faith in Nature‘ aus dem Jahr 2022 veröffentlichen und hat verraten, wie das sonnige Reiseziel das Album klanglich inspiriert hat.

In einem Cover-Interview für das ‚Rolling Stone‘-Magazin sagte der Musiker über das Album: „Ich hoffe, es spiegelt wider, wie selbstbewusst ich bin, aber luftig ist eine wirklich schöne Beschreibung dafür. Es ist schon lange her, dass ich beruflich und privat wieder etwas Schwung in meinem Leben hatte. Hoffentlich kommt das in dem Album zum Ausdruck.“

Tomlinson konnte die Dinge langsam angehen und Zeit damit verbringen, seine Beziehungen zu seinen Mitwirkenden, darunter Nico Rebscher, David Sneddon und Theo Hutchcraft, zu pflegen, und hat endlich ein Team gefunden, das ihm Selbstvertrauen gibt. Er erklärte: „Das hat mir viel Vertrauen und Selbstvertrauen in die Menschen gegeben, mit denen ich zusammenarbeite. Es geht nicht darum – und ich habe viele dieser Sessions [in der Vergangenheit] gemacht – in einem Raum zu sitzen, in dem alle hoffen, dass wir die Single schreiben. Ich verstehe, dass jeder seinen Lebensunterhalt verdienen muss, aber manchmal fühlt man sich in einer solchen Situation eher wie ein Mittel zum Zweck als wie jemand, der wirklich das Beste für das Album will.“ Er fügte hinzu: „Seit ich bei One Direction bin, habe ich nach dieser Art von Teamgeist gesucht.“