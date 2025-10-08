Stars Louis Tomlinson: Der Tod von Liam Payne ist ungerecht

Louis Tomlinson - The O2 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2025, 14:00 Uhr

Louis Tomlinson hat den Tod von Liam Payne als „ungerecht und frustrierend“ bezeichnet.

Der 33-jährige Sänger hat über den Tod seines verstorbenen One-Direction-Bandkollegen nachgedacht, der am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren starb, als er in Buenos Aires, Argentinien, vom Balkon eines Hotels stürzte. Tomlinson gab zu, dass sich das 15-jährige Jubiläum der Gruppe angesichts der Tragödie vor fast einem Jahr „unangenehm“ anfühlte.

Im Gespräch mit dem Magazin ‚Rolling Stone‘ sagte der Sänger: „Das 15-jährige Jubiläum war wirklich unangenehm, denn das [kollektive] Gefühl, zu feiern, ist genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger denn je, im Namen von Liam.“ Tomlinson, der zusammen mit Liam Payne, Harry Styles, Niall Horn und Zayn Malik One Direction bildete, sagte, dass ihn Erinnerungen an die Bandgründung früher oft überforderten. Anfang dieses Jahres holten diese Gedanken ihn wieder ein und brachten Gefühle hoch, mit denen er seit dem Tod eines Freundes zu kämpfen hat. Er fügte hinzu: „Wissen Sie, in meinem Kopf gibt es immer noch eine Ebene, auf der es sich ungerecht und frustrierend anfühlt, dass er nicht mehr bei uns ist. Das hat also einfach diese Gefühle wieder hochgebracht, obwohl ich sowieso immer noch mit ihnen lebe.“

Der Musiker erklärte auch, dass Liams Tod ihn umso härter getroffen habe, weil er „noch nie einen Freund verloren“ habe, obwohl er in der Vergangenheit schon mit Trauer zu kämpfen hatte. „Es war wirklich, wirklich unmöglich schwer für mich, mit dem Verlust von Liam fertig zu werden. Naiv wie ich war, dachte ich, dass es den Schlag vielleicht mildern würde, weil ich zu diesem Zeitpunkt für mein Alter relativ viel Erfahrung mit Trauer hatte. Das war super-naiv“, so der Künstler weiter.