Stars Louis Tomlinson: Er wird Liam Paynes Tod ’nie akzeptieren‘

Louis Tomlinson arrives at funeral of Liam Payne - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2025, 09:00 Uhr

Der britische Sänger ist noch immer geschockt vom Tod seines ehemaligen Bandkollegen.

Louis Tomlinson äußert sich mit bewegenden Worten zum Tod von Liam Payne.

Der ehemalige One Direction-Sänger starb am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren, nachdem er in Buenos Aires von einem Hotelbalkon gestürzt war. Ein toxikologischer Bericht ergab, dass Liam Spuren von Alkohol, Kokain und einem verschreibungspflichtigen Antidepressivum im Blut hatte. Nun hat sein früherer Bandkollege in einem emotionalen Interview über Liams Tod gesprochen.

„Ich dachte naiverweise, dass ich in meinem Alter leider schon etwas besser mit Trauer umgehen könnte als andere“, enthüllte Louis gegenüber der Zeitung ‚The Independent‘. Der Brite musste bereits mehrere Schicksalsschläge im Leben verkraften. Im Dezember 2016 starb seine Mutter Joanna Deakin an Leukämie – sie wurde nur 46 Jahre alt. Im März 2019 musste er dann um seine Schwester Félicité trauern. Die 18-Jährige war an einer versehentlichen Überdosis aus Kokain, Beruhigungsmitteln und Schmerztabletten gestorben.

„Ich dachte, das würde mir irgendwie helfen oder etwas bedeuten – aber das tat es überhaupt nicht“, gestand der Brite. Über Liams Tod sagte er außerdem: „Das ist etwas, das ich nie wirklich akzeptieren werde. Ich glaube nicht, dass ich das kann.“

One Direction – außerdem bestehend aus Harry Styles, Zayn Malik und Niall Horan – feierten ab 2010 weltweiten Erfolg, nachdem die Band in der britischen Castingshow ‚The X Factor‘ gegründet worden war. Louis bezeichnete Liam als das „wichtigste Mitglied“ von One Direction, da dieser schon davor Bühnenerfahrung gesammelt hatte. „Er war schon beim Halbzeitspiel [im Molineux-Stadion bei einem Wolverhampton-Wanderers-Spiel] aufgetreten, während wir noch lausige Schulshows machten“, berichtete der 33-Jährige. „Zwischen seiner Bühnenroutine und dem großen Anteil am Songwriting – das steht gar nicht zur Debatte.“