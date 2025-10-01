Musik Louis Tomlinson kündigt neues Soloalbum ‚How Did I Get Here?‘ an

Louis Tomlinson - The O2 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.10.2025, 18:00 Uhr

Louis Tomlinson hat sein drittes Soloalbum 'How Did I Get Here?' angekündigt. Es kommt schon im Januar raus.

Louis Tomlinson hat sein drittes Soloalbum ‚How Did I Get Here?‘ angekündigt.

Der ehemalige One-Direction-Star wird den Nachfolger von ‚Faith in the Future‘ von 2022 schon am 23. Januar 2026 veröffentlichen. Louis, der bereits die erste Single ‚Lemonade‘ veröffentlicht hat, gesteht, dass er endlich das Gefühl hat, der Künstler zu werden, der er immer sein wollte.

„Ich fasse es als ‚Die Platte, die ich immer verdient hatte, zu machen‘ zusammen“, verriet Louis jetzt in einem Statement. „Mein Brot und Butter ist meine Ehrlichkeit. Ich trage mein Herz wirklich auf der Zunge, und ich hoffe, dass das in der Musik durchscheint.“ Er gibt aber auch zu, dass er immer noch dazulerne und es „unmögliche“ fände, an diesem Punkt in seiner Karriere selbstgefällig zu werden. „Ich lerne immer noch und werde als Sänger und Songwriter besser. Zum ersten Mal erlaube ich mir jetzt, der Künstler zu sein, der ich immer gehofft hatte zu sein.“

Louis deutete kürzlich an, dass er ein „gutes Gefühl“ bei seinem dritten Soloalbum habe. Er postete letzten Monat auf X: „Ich sitze gerade hier und höre das neue Album, und ich habe diesmal wirklich, wirklich ein gutes Gefühl! Ich kann es kaum erwarten, dass ihr es alle hört!“ Im April beschrieb Louis die Songs als „sonnig“ mit einer „Prise Chaos“, als ihn ein Fan auf X fragte, was zu erwarten sei.

Er hatte zuvor betont, dass er sich für sein drittes Album Zeit nehmen wolle. Beim ‚Rolling Stone Awards UK‘ 2023 wurde Louis gefragt, ob er bereits neues Material für das Album geschrieben habe. Er antwortete damals: „Es ist lustig, ich habe vielleicht vier oder fünf Songs während einer Tourpause geschrieben … Ich weiß nicht, wann das nächste Album kommt, aber das Ding bei mir ist: Wenn ich anfange zu schreiben, will ich die Sachen auch unbedingt so schnell wie möglich veröffentlichen. Also will ich mir mit diesem Album etwas mehr Zeit lassen. Wann das sein wird, wer weiß.“