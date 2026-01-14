Musik Louis Tomlinson verrät schockierenden Grund, warum er bestimmte One Direction-Songs nicht spielt

Louis Tomlinson visits the SiriusXM - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.01.2026, 14:00 Uhr

Der britische Sänger tritt mittlerweile als Solokünstler auf - doch von manchen One Direction-Tracks lässt er lieber die Finger.

Louis Tomlinson fühlt sich zu alt, um gewisse Songs von One Direction zu singen.

Der 34-jährige Sänger wurde als Mitglied der britischen Boyband berühmt. Obwohl er bei seinen Live-Shows auf den Katalog der Gruppe zurückgreift, sei es oft gar nicht so einfach, die Tracks auszuwählen, weil er sich mit manchen Texten nicht mehr wohlfühlt.

Auf die Frage, ob er bereits die One Direction-Songs für seine bevorstehende Tour ausgewählt habe, erklärte Louis gegenüber ‚Billboard‘: „Zunächst wähle ich gerne einen Song, den ich selbst geschrieben habe – aber die größte Herausforderung ist, einen Text zu finden, der sich als 34-jähriger Mann noch richtig singen lässt. Und das ist eigentlich nicht so leicht, weil einige dieser One Direction-Texte verdammt anzüglich sind, und zwar richtig!“

Gleichzeitig betonte der Star: „Aber es macht auch richtig Spaß, musikalisch etwas Neues daraus zu machen. Wir machen eine Version von ‚Night Changes‘, die ein echtes Tempo hat – Sam Fender war eine Inspiration für diese Komposition. Das ist ein richtiges Full-Circle-Gefühl für einen Song, den ich in der Band gesungen habe, und jetzt habe ich einen Weg gefunden, ihn in mein Set einzubauen.“

Obwohl es fast zehn Jahre her ist, dass One Direction getrennte Wege gingen, glaubt Louis nicht, dass es seitdem Bands wie sie gegeben hat. „Es gab eine Zeit, als BTS auf dem Weg nach oben waren, und ich hatte das Gefühl, jedes Mal, wenn ich bei Twitter eingeloggt war, hätten sie irgendeinen unserer Rekorde für etwas genommen – irgendeine am schnellsten verkaufte Sache, und sie hatten ihn uns wieder weggenommen! Das war ein bisschen schade“, räumte er ein.

Louis betonte jedoch, dass er den südkoreanischen Stars deshalb nicht böse sei. „Das ist die Natur der Musikindustrie, sie bewegt sich immer weiter. Aber ich denke immer noch, dass es seit One Direction wirklich nichts Vergleichbares gegeben hat“, zeigte er sich überzeugt. Im Vergleich zu früheren Boybands hätten Louis und seine 1D-Kollegen in keine Schublade gepasst.