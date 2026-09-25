Musik Lourdes Leon fand es ‚leichter‘, mit Madonna zu singen als über Spannungen zu sprechen

Madonna and Lourdes Leon AKA Lola at Paris Fashion Week - Getty - September 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2026, 11:00 Uhr

Lourdes Leon fand es 'leichter', mit Madonna zu singen als über Spannungen zu sprechen.

Lourdes Leon hielt es offenbar für „leichter“, gemeinsam mit ihrer Mutter Madonna einen Song aufzunehmen, als über die Spannungen zwischen ihnen zu sprechen.

Die 68-jährige Sängerin nahm gemeinsam mit Lourdes Leon, die auch unter dem Namen Lola bekannt ist, den Song ‚The Test‘ für ihr aktuelles Album ‚Confessions on a Dance Floor: Part II‘ auf. Die 29-Jährige erklärte, die musikalische Zusammenarbeit sei auf ihre Idee zurückgegangen. Sie und ihre Mutter hätten sich schließlich schon immer über Kunst miteinander „verbunden“. In einem Gespräch mit Bob the Drag Queen, das im Juni aufgezeichnet und am Donnerstag (24. September) bei iHeartRadio LIVE ausgestrahlt wurde, sagte Lourdes: „Es war meine Idee. […] Es gibt viel Liebe, über die nicht gesprochen wird, aber auch viele Spannungen und Gefühle, die sich nur schwer in Worte fassen lassen. Ich dachte, dass es für uns vielleicht leichter wäre, über diese Dinge zu sprechen, indem wir sie durch Kunst ausdrücken. Denn über Kunst haben meine Mutter und ich uns schon immer miteinander verbunden.“

Die Sängerin räumte ein, dass der Schreibprozess „sehr emotional“ gewesen sei. Die Aufnahme des Songs bezeichnete sie dagegen als „magisch“. „Es gab Momente während des Schreibprozesses im Studio, in denen ich das Gefühl hatte, ich müsste weinen, oder in denen ich sie einfach umarmen wollte“, erzählte Lourdes. Dann gestand sie: „Ich habe geweint!“ Madonna ergänzte: „Denn wie sie sagt … wir sind uns nicht immer in allen Dingen einig. Aber wir lieben Kreativität, und Kunst hat uns schon immer miteinander verbunden. Es war ein sehr magischer Moment, und wir mussten uns beide verletzlich zeigen.“

Letztlich sei die Zusammenarbeit für beide ein ganz selbstverständlicher Schritt gewesen. Auf die Frage, ob sie erst „den Mut aufbringen“ musste, ihre Mutter auf den gemeinsamen Song anzusprechen, sagte Lourdes, das sei eine „leichte“ Frage gewesen. Sie fügte hinzu: „Vielleicht klingt das jetzt dumm, aber sie ist ein sehr einschüchternder Mensch. Und ich glaube, dadurch, dass sie meine Mutter ist, habe ich gelernt, mich von nicht vielen Menschen einschüchtern zu lassen.“ Madonna stimmte ihr zu: „Es war irgendwie eine Selbstverständlichkeit.“

Madonna hatte zuvor bereits erzählt, dass die Arbeit an ‚The Test‘ mit Lourdes für beide ein „heilender“ Moment gewesen sei. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Interview‘ sagte sie: „Sie kam auf mich zu und schlug vor, gemeinsam einen Song zu schreiben, als Möglichkeit, unsere Beziehung zu heilen. Das war ein sehr wichtiger Moment und hat die Idee gefestigt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen war, diese Platte zu machen.“