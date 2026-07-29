Stars Lukas Podolski wünscht sich einen Auftritt von Helene Fischer

Lukas Podolski - KÃ¶ln Juli 2016 - dpa BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2026, 14:00 Uhr

Lukas Podolski wünscht sich einen Auftritt von Helene Fischer.

Lukas Podolski gibt die Hoffnung auf einen Auftritt von Helene Fischer nicht auf.

Die Festival-Saison läuft auf Hochtouren und auch die Schlager-Queen sorgt weiterhin für Schlagzeilen. Nach dem Abschluss ihrer spektakulären 360-Grad-Stadiontour könnte Fischer nun möglicherweise vor einer ganz neuen Herausforderung stehen: einem Auftritt bei einem klassischen Musikfestival. Einen prominenten Fürsprecher hat sie bereits: Ex-Fußballweltmeister Lukas Podolski.

Gemeinsam mit Veranstalter Markus Krampe hat Podolski das ‚Glücksgefühle‘-Festival ins Leben gerufen. Bereits dreimal fand das Event statt, auch in diesem Jahr wird am Hockenheimring in Baden-Württemberg gefeiert. Vom 3. bis zum 6. September soll das Festival erneut zahlreiche Musikfans anziehen. Schon 2025 hatte Podolski in einem Interview mit der ‚Bild‘ verraten, dass er einen ganz besonderen Wunsch für das Line-up hat: Helene Fischer. „Das wäre mein großer Wunsch und Traum. Sie würde super in unser Festival reinpassen. Ich bin mir sicher, dass es ihr gefallen würde“, erklärte der ehemalige Nationalspieler damals. Gleichzeitig kündigte er an: „Wir werden sie einladen.“

Offenbar blieb es nicht nur bei der Idee. Markus Krampe bestätigte nun gegenüber ‚t-online‘, dass tatsächlich Kontakt mit dem Team der Sängerin aufgenommen wurde. Auf die Frage, ob Gespräche mit Fischer geführt worden seien, antwortete der Veranstalter: „Ja, die hat es gegeben. Das Line-up für dieses Jahr steht zwar, aber Überraschungen sind nie ausgeschlossen. Mal sehen, was passiert.“ Für Krampe wäre die Verpflichtung der Musikerin ein großer Coup. Er bezeichnet Helene Fischer als die bedeutendste deutsche Popkünstlerin und betont: „Was sie erreicht hat, ist außergewöhnlich. Sie gehört zu den größten Stars Deutschlands. Jeder Festivalveranstalter wäre froh, sie im Line-up zu haben.“

Ob es tatsächlich zu einem Auftritt kommt, bleibt jedoch offen. Das aktuelle Programm des Festivals kann bereits mit zahlreichen bekannten Namen aufwarten. Unter anderem sollen Mark Forster, Andreas Gabalier, David Guetta und Ski Aggu auftreten und für unterschiedliche musikalische Richtungen sorgen.

Ein Festivalauftritt wäre für Helene Fischer derweil eine Premiere. Seit ihrem großen Durchbruch stand die Sängerin bislang nicht bei einem klassischen Musikfestival auf der Bühne. Stattdessen füllt sie mit eigenen Tourneen riesige Stadien und Arena-Hallen. Auch ihre Open-Air-Shows sind regelmäßig Großereignisse: 2022 begeisterte sie beispielsweise rund 130.000 Menschen bei ihrem Konzert auf dem Messegelände in München. Ganz neu ist die Idee eines Auftritts bei einem Festival-Event allerdings nicht. 2023 lud Hollywood-Star Jack Black von der Band Tenacious D Helene Fischer in einem Interview mit RTL und Radio SAW scherzhaft dazu ein, gemeinsam mit ihm beim legendären ‚Rock am Ring‘-Festival aufzutreten. Aus dem ungewöhnlichen Duett wurde damals allerdings nichts.