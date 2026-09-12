Stars Luke Evans: Tim Curry hatte vor seinem Tod ’sehr zu kämpfen‘

Luke Evans - Brit Awards - February 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2026, 22:00 Uhr

Luke Evans hat über die letzten Wochen von Tim Curry gesprochen und erklärt, dass der Schauspieler vor seinem Tod gesundheitlich „sehr zu kämpfen“ gehabt habe.

Evans hatte Curry kurz zuvor einen persönlichen Brief geschickt, um ihm für seinen Einfluss und seine Inspiration zu danken. Der 47-Jährige hatte gerade einen siebenmonatigen Lauf in ‚The Rocky Horror Show‘ am Broadway beendet, in dem er Dr. Frank-N-Furter spielte – jene Rolle, die Curry einst berühmt gemacht hatte. Gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ erzählte Evans, dass Curry den Brief sehr geschätzt habe.

„Ich glaube, er war bereits sehr krank, als er den Brief bekam“, sagte Evans. Nach einem späteren Gespräch mit Currys Verleger habe er erfahren, dass es dem Schauspieler schwergefallen sei, zu sprechen und längere Unterhaltungen zu führen. „Ich glaube, dass es ihm wirklich sehr schlecht ging, aber was für ein Vermächtnis“, sagte Evans.

Besonders bewegend sei für ihn gewesen, dass die Meldungen über Currys Tod fast immer mit Frank-N-Furter begonnen hätten. Curry hatte im Laufe seiner Karriere zahlreiche bekannte Rollen gespielt, doch ausgerechnet die Figur, die Evans gerade erst selbst verkörpert hatte, stand plötzlich wieder im Mittelpunkt. „Es gab diese wirklich tiefe Verbindung, die ich verspürte, obwohl ich den Mann nie getroffen hatte“, erklärte Evans. Currys Tod sei für ihn eine „seltsame, wunderschöne und tragische“ Art gewesen, seine Zeit in New York zu beenden.

Bereits unmittelbar nach Currys Tod hatte Evans dem Schauspieler auf Instagram Tribut gezollt. Er bezeichnete ihn als „Naturgewalt“ und als helle, wilde Persönlichkeit mit außergewöhnlichem Charme und einer unverwechselbaren Stimme. Curry habe nicht nur ihn, sondern Generationen von Schauspielern geprägt. Evans bedankte sich besonders für Currys furchtlose Darstellung von Frank-N-Furter. „Danke dafür, dass du Generationen von Schauspielern dazu inspiriert hast, ein bisschen mutiger zu sein, als sie glaubten sein zu können“, schrieb er. Zugleich äußerte Evans die Hoffnung, Curry hätte seiner eigenen Interpretation der Figur seinen Segen gegeben. Er habe in der Rolle „in diesen hohen Schuhen die Zeit seines Lebens“ gehabt.

Currys Sprecher bestätigte der BBC im vergangenen Monat, dass der ‚Clue‘-Darsteller im Alter von 80 Jahren an einer koronaren Herzerkrankung gestorben war. Laut seiner in Los Angeles eingereichten Sterbeurkunde hatten außerdem ein früherer Schlaganfall und Nierenkrebs wesentlich zu seinem Tod beigetragen.