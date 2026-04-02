Musik Luke Pritchard gibt zu, dass er während des frühen Erfolgs von The Kooks ’nicht stabil‘ war

Luke Pritchard - Radio X/Global BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2026, 14:00 Uhr

Luke Pritchard gibt zu, dass er während des frühen Erfolgs von The Kooks 'nicht stabil' war.

Luke Pritchard hat offen darüber gesprochen, welche Auswirkungen der frühe Ruhm auf ihn hatte, und eingeräumt, dass er während der Entstehung des Debütalbums ‚Inside In/Inside Out‘ von The Kooks „keine sehr stabile Person“ war.

Im Gespräch in ‚The Evening Show with Dan O’Connell‘ auf Radio X sagte der 41-jährige Frontmann, dass er heute erkenne, unter welchem Druck er damals stand und wie sehr ihn das belastet habe. Er sagte: „Oh ja, es wurden Fehler gemacht. Ich bin auf dem linken Ohr halb taub, was wahrscheinlich hätte vermieden werden können, wenn ich die Dinge besser im Griff gehabt hätte. Ich wünschte, ich wäre stark genug gewesen, nicht so viel zu touren und nicht sofort mit dem zweiten Album weiterzumachen.“

Luke sprach auch offen über die emotionale Wirkung des Musikvideos zu ‚See Me Now‘, das bisher unveröffentlichtes Material seines verstorbenen Vaters zeigt, darunter Aufnahmen aus der O2 Arena sowie Heimvideos aus seiner Kindheit. Er verriet, dass der Song bereits vor zehn Jahren gemeinsam mit Produzent Inflo entstanden sei, der ihn ihm „herausgelockt“ habe, zu einer Zeit, als er noch nicht bereit war, sich seiner Trauer zu stellen. Er sagte: „Am Ende kommt alles darauf zurück, dass ich meinen Vater als Kind verloren habe. Er war in einer Beat-Band in Bristol, bevor er in die Modebranche ging, aber er hat es nie geschafft. Alles, was er mir hinterlassen hat, war eine Kiste voller Schallplatten und eine Gibson Les Paul. Musik wurde meine Art, eine Verbindung zu ihm aufzubauen.“

Luke erklärte weiter, dass es sich wie der richtige Zeitpunkt anfühlte, das persönliche Material zu teilen, nachdem seine Mutter alte VHS-Kassetten gefunden hatte, auf denen sein Vater „Rockstar-Training“ machte, als Luke gerade einmal drei Jahre alt war. Er fügte hinzu: „Ich dachte mir: Ja, die Leute sollten das sehen.“