Film Luna Blaise freut sich auf ’neue‘ Herausforderungen

Luna Blaise - Famous - New York - February 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.07.2025, 11:16 Uhr

Die Schauspielerin spricht offen über ihre Karrierepläne.

Luna Blaise befindet sich in einer „super spannenden“ Phase ihrer Karriere.

Die 23-jährige Schauspielerin ist in ‚Jurassic World: Die Wiedergeburt‘ an der Seite von Stars wie Scarlett Johansson, Jonathan Bailey und Mahershala Ali zu sehen. Inzwischen ist Luna bereit, sich einer neuen Herausforderung in ihrer Karriere zu stellen.

Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte sie: „Der tatsächliche Prozentsatz an arbeitenden Schauspielern in dieser Branche ist so klein – wirklich so klein. Für mich, Luna, gilt: Wenn ich zu diesem Prozentsatz gehöre, dann will ich alles machen.“ Die ‚Manifest‘-Darstellerin fügte hinzu: „Ich möchte einfach die Möglichkeit haben, am Set zu stehen und das zu tun, was ich liebe – ganz egal, was das ist. Diese jugendliche Aufregung zu spüren, ist so erfrischend, und es ist einfach schön, das zu haben.“

Welches Projekt sie als Nächstes angeht, wisse Luna noch nicht. Die Schauspielerin zeigte sich aufgeregt angesichts ihrer beruflichen Zukunft. „Alles, was mir gerade begegnet, ist super spannend, und ich bin offen für alles. Ehrlich gesagt warte ich nur darauf zu sehen, was wirklich passt und was klickt. Was auch immer das sein wird – es ist die nächste Gelegenheit, für die ich unendlich dankbar bin“, betonte sie.

Luna freut sich besonders auf die Herausforderung, ganz in eine neue Rolle einzutauchen. „Ich glaube, ich möchte etwas machen, das mich noch härter arbeiten lässt. Etwas, in das ich meine ganze Zeit und Energie investieren kann, um eine Figur zu erschaffen. Denn es ist für uns Schauspieler auch verrückt. Man verbringt so viel Zeit in einer Rolle – und dann muss man sie loslassen“, schilderte der Star.