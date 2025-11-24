Film Lupita Nyong’o über die Schattenseite ihres Oscar-Erfolgs

Lupita Nyong'o attends the 94th Annual Academy Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.11.2025, 11:00 Uhr

Lupita Nyong’o wurde nach ihrem Oscar-Gewinn mit Angeboten für Sklavenrollen überschüttet.

Die 42-jährige Schauspielerin gewann unter anderem den Oscar als beste Nebendarstellerin für ihre bahnbrechende Darstellung der Patsey in dem Film ’12 Years a Slave‘ aus dem Jahr 2013. Obwohl sie hoffte, dass ihr Erfolg ihr neue Hauptrollen einbringen würde, war sie schockiert, dass ihr immer wieder ähnliche Rollen angeboten wurden.

In der Sendung ‚CNN Inside Africa‘ sagte sie: „Das hat wirklich den Ton für alles angegeben, was ich seitdem gemacht habe. Aber wissen Sie, was interessant ist? Nachdem ich den Oscar gewonnen hatte, dachte man: ‚Oh, jetzt bekomme ich hier und da Hauptrollen.‘ [Stattdessen hieß es]: ‚Oh, Lupita, wir möchten, dass du in einem weiteren Film eine Sklavin spielst, aber dieses Mal auf einem Sklavenschiff.‘ Das sind die Angebote, die ich in den Monaten nach meinem Oscar-Gewinn bekommen habe.“

Die ‚Black Panther‘-Darstellerin bemerkte, dass es eine „sehr schwierige Zeit“ war und sie die Berichterstattung über ihre Hollywood-Karriere ignorieren musste. Sie sagte: „Es gab Artikel mit Titeln wie: ‚Ist dies der Anfang und das Ende der Karriere dieser dunkelhäutigen schwarzen Afrikanerin?‘ Ich musste mich gegenüber all diesen Besserwissern taub stellen, denn letztendlich bin ich keine Theorie, sondern ein realer Mensch.“

Nyong’o, deren Eltern aus Kenia stammen, ist bereit, weniger zu arbeiten, wenn sie dadurch nicht „Stereotypen“ über Afrikaner „aufrechterhält“. „Ich möchte eine fröhliche Kämpferin sein, um die Paradigmen dessen zu verändern, was es bedeutet, Afrikaner zu sein, und wenn das bedeutet, dass ich ein Jahr weniger arbeite, um sicherzustellen, dass ich diese Stereotypen nicht aufrechterhalte, dann ist das in Ordnung.“