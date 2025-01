Kundinnen wie Billie Eilish und Madonna Lynn Ban: Netflix-Designerin stirbt mit 51 Jahren nach Skiunfall

Lynn Ban, hier bei einem Event im Jahr 2023 aufgenommen, ist wenige Wochen nach einer Notoperation verstorben. (lau/spot)

SpotOn News | 22.01.2025, 23:22 Uhr

Sie entwarf Schmuck für Rihanna und Lady Gaga, war selbst in einer Reality-Show auf Netflix zu sehen. Jetzt ist die Designerin Lynn Ban mit nur 51 Jahren verstorben.

Die New Yorker Schmuckdesignerin Lynn Ban (1973-2025), die auch durch die Netflix-Reality-Serie "Das Klunkerimperium: New York" bekannt geworden war, ist am 20. Januar mit nur 51 Jahren verstorben. Die erschütternde Nachricht teilte ihr Sohn am 22. Januar auf dem offiziellen Instagram-Account Bans. Sie starb wenige Wochen nach einer Notoperation am Gehirn, die nach einem Skiunfall notwendig geworden war.

Lynn Ban stürzte an Heiligabend auf der Piste

"Sie hatte immer ein Lächeln im Gesicht, auch wenn die Zeiten während ihres Genesungsprozesses hart waren", schrieb ihr Sohn Sebastian auf Instagram. "Sie war eine Kämpferin bis zum Schluss und ist die stärkste Frau, die ich kenne."

Ban, die der "New York Times" zufolge für Stars wie Rihanna (36), Beyoncé (43), Billie Eilish (23), Madonna (66) und Lady Gaga (38) Schmuck entwarf, hatte im vergangenen Monat ebenfalls auf Instagram bekannt gegeben, an Heiligabend beim Skifahren gestürzt zu sein.

Not-OP nach Hirnblutung

"In einem Wimpernschlag kann sich das Leben ändern. An Heiligabend, an einem wunderschönen sonnigen Tag in Aspen im Urlaub mit meiner Familie, hatte ich einen Skiunfall, der mein Leben verändern sollte", schrieb Ban im Dezember auf Instagram.

"Auf dem Gipfel des Berges" sei sie "mit dem Gesicht aufgekommen" und habe danach noch auf eigenen Skiern ins Tal fahren können. Bei einer anschließenden Untersuchung sei eine Hirnblutung festgestellt worden. Ban wurde mit dem Flugzeug in ein anderes Krankenhaus verlegt. "Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich intubiert wurde und nach einer Notfallkraniotomie aufwachte", schrieb sie am 30. Dezember zu erschütternden Bildern ihres rasierten Schädels mit einer riesigen OP-Narbe.

Popstar Rihanna hat in der Zwischenzeit mit einem Kommentar auf die Todesnachricht reagiert. Auf Instagram schrieb sie: "Das ist zu viel! Lynn, du wirst immer unsere gute Fee sein! Ich liebe dich für immer und ewig!"