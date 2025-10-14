Film M. Night Shyamalan hätte fast Drehbuch für ‚Wie ein einziger Tag‘ verfasst

M. Night Shyamalan - Trap - World Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.10.2025, 14:00 Uhr

Der Filmemacher und Bestsellerautor Nicholas Sparks kennen sich seit vielen Jahren.

M. Night Shyamalan wurde gefragt, das Drehbuch für ‚Wie ein einziger Tag‘ zu schreiben.

Bestsellerautor Nicholas Sparks hat mit dem gefeierten Horror-Regisseur für sein neues Buch ‚Remain – Was von uns bleibt‘ zusammengearbeitet, das ebenfalls für die große Leinwand adaptiert wird. Nun verriet Sparks, dass sie vor über zwei Jahrzehnten beinahe schon bei der Verfilmung seines romantischen Dramas von 2004 zusammengearbeitet hätten.

„Vor langer Zeit, als ‚Wie ein einziger Tag‘ fürs Kino adaptiert wurde, hat man einen Drehbuchautor angefragt – es war M. Night Shyamalan“, erzählte er gegenüber ‚Variety‘. Der einflussreiche Filmemacher hatte jedoch keine Zeit, da er mit einem anderen Projekt beschäftigt war.

Sparks scherzte: „Er war gerade dabei, diesen Film zu schreiben, ‚The Sixth Sense‘. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Ich frage mich, wie der letztendlich lief? Der ursprüngliche Drehbuchautor war Jan Sardi, und sie entschieden sich anschließend für einen neuen Autor – das war dann Jeremy Leven. Aber sie hatten zuvor Night Shyamalan gefragt. Wir kannten uns also schon lange über unsere Karrieren.“

Nun arbeiteten sie zusammen, um Sparks‘ 25. Roman zu schreiben. Auf Deutsch erscheint ‚Remain – Was von uns bleibt‘ am Mittwoch (15. Oktober). Die Verfilmung mit Jake Gyllenhaal und Phoebe Dynevor folgt 2026. Der Roman erzählt die Geschichte von Tate Donovan, einem Architekten aus New York, der in Cape Cod einen Neuanfang sucht. Er wurde aus einer psychiatrischen Klinik entlassen, nachdem bei ihm akute Depressionen diagnostiziert wurden, die nach dem Tod seiner Schwester Sylvia auftraten. Auf ihrem Sterbebett hatte sie ihm offenbart, dass sie Geister sehen könne, die noch an die lebende Welt gebunden seien. Tate fällt es schwer, seiner Schwester zu glauben. Doch seine Welt wird auf den Kopf gestellt, als er die junge Frau Wren trifft.