Film M. Night Shyamalan über sein nächstes Filmprojekt

Bang Showbiz | 05.08.2024, 16:00 Uhr

M. Night Shyamalan deutete an, dass sein nächster Film eine „coole Umkehrung eines Genres“ sein wird.

Der 53-jährige Filmemacher hatte vor kurzem seinen Thriller ‚Trap‘ herausgebracht, in dem ein Serienmörder namens Cooper, auch bekannt als The Butcher (Josh Hartnett), erkennt, dass das Popkonzert, zu dem er seine Tochter (Ariel Donoghue) mitnahm, ein Komplott des FBI war, um ihn zu fassen.

Der Regisseur verriet jetzt, dass er bereits an einem neuen Projekt arbeitet, das eine einzigartige Interpretation eines beliebten Filmgenres sein wird. Shyamalan erzählte in einem Interview gegenüber ‚Collider‘: „Ich lerne immer noch dazu. Es ist eine echt coole Art der Umkehrung eines Genres, also bin ich sehr aufgeregt darüber. Ich habe dieses spezielle Thema noch nicht gemacht und bin schon immer daran interessiert gewesen. Aber es ist eine merkwürdige Art und Weise, wieder damit anzufangen. Ich bin jetzt wirklich daran interessiert, wie bei ‚Trap‘, Themen wie Serienmörder anzusprechen, aber das aus einem Blickwinkel zu machen, den man noch nie zuvor gesehen hat.“ Der Filmemacher sprach auch darüber, wie es ist, sich in eine Idee für einen Film zu verlieben, und fügte hinzu, dass er wisse, dass das Konzept ein Gewinner sein wird, wenn er herausfinden muss, wie die Geschichte endet, bevor er sie schreibt. M. Night erklärte: „Ich denke, das ist irrational. Das ist so eine Sache der Liebe. Das Nächstliegende, was mir dazu einfällt, ist zum Beispiel, als wir den Trailer für ‚Trap‘ herausbrachten. Es hat so eine unglaubliche Reaktion auf den Trailer gegeben – die größte meiner Karriere.”