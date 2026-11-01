Stars Rory Culkin spricht offen über die Herausforderungen des Vaterseins

Kate Arizmendi and Rory Culkin - AVALON - Santa Monica - Feb - 2024 - Film Independent Spirit Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2026, 15:30 Uhr

Rory Culkin spricht offen über die Herausforderungen des Vaterseins.

Schauspieler Rory Culkin ist zum ersten Mal Vater geworden und erlebt seitdem eine völlig neue Seite des Lebens.

Gemeinsam mit seiner Partnerin Kate Arizmendi freut er sich über Tochter Havoc Moon. Auch wenn der Familienzuwachs den Alltag verändert und einige Herausforderungen mit sich bringt, überwiegt für den 37-Jährigen ganz eindeutig das Glück. Die Liebe zu seinem Kind mache alles andere wett, wie er nun verriet. Im Mai 2026 begrüßten Culkin und die 38-jährige Kamerafrau ihr erstes gemeinsames Kind. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ schwärmte der Schauspieler von seiner neuen Rolle. „Vater zu sein ist wunderschön. Es macht mir wirklich große Freude. Alle haben mir vorher erzählt, wie anstrengend es ist – und das stimmt auch. Aber die Liebe wiegt all das bei Weitem auf“, erklärte er.

Die Geburt seiner Tochter habe allerdings nicht nur seinen Alltag, sondern auch seine Sicht auf die Welt verändert. Selbst Filme würden ihn inzwischen emotional stärker berühren. „Wenn man ein Kind bekommt, entwickelt man ein ganz neues Bewusstsein für die Zeit. Plötzlich fühlt sich alles ein bisschen bedeutungsvoller an“, schilderte der ‚Nocturne‘-Darsteller. Besonders schwer falle ihm inzwischen der Abschied von seiner Tochter. „Wenn ich mich von ihr verabschieden muss, bekomme ich manchmal sogar im Zug einen Kloß im Hals“, gab er zu.

Mit Macaulay Culkin (46) und Kieran Culkin (44) hat Rory zwei Brüder, die ebenfalls bereits Kinder haben. Kieran und seine Ehefrau Jazz Charton sind Eltern von Tochter Kinsey (7) und Sohn Wilder (5). 2025 kam ein weiteres Kind hinzu, dessen Name bislang nicht öffentlich bekannt ist. Macaulay hat mit seiner Verlobten, Schauspielerin Brenda Song (38), zwei Söhne: Dakota (5) und Carson (3). Vor der Geburt von Havoc wollten die beiden ihrem jüngeren Bruder offenbar vor allem eines mit auf den Weg geben: Er müsse sich nicht zu viele Gedanken machen. „Ihr Rat lautete: ‚Du wirst schon herausfinden, wie es geht. Schließlich schaffen es alle. Mach dir also nicht zu viele Sorgen'“, erinnerte sich Rory.

Auch innerhalb der berühmten Familie hat sich durch die Geburt etwas verändert. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ verriet Culkin kürzlich scherzhaft, dass er dadurch eine besondere Stellung zurückgewonnen habe. „Ich war eigentlich immer ein bisschen verärgert darüber, dass ich der jüngste Culkin war – bis meine Brüder angefangen haben, Kinder zu bekommen“, erzählte er lachend. Nun habe er selbst das jüngste Familienmitglied und damit seinen Platz an der Spitze zurückerobert: „Jetzt habe ich den jüngsten Culkin. Ich habe mir meinen Thron zurückgeholt!“

Havoc kam am 23. Mai zur Welt. Einen Tag später verkündete Arizmendi die Geburt in ihren Instagram-Storys. Zu einem Foto des schlafenden Babys schrieb sie, dass sie während der Schwangerschaft laut Musik von ‚System of a Down‘ gehört habe. „Wir sind so verliebt in dich“, ließ sie ihre Follower wissen. Auf einem weiteren Bild zeigte sie ihre Tochter mit wachen Augen und verriet, dass das Mädchen bereits 15 Minuten nach der Geburt ausgesprochen aufmerksam gewesen sei. Auch Rory bekam von seiner Partnerin eine liebevolle Anerkennung: Auf einem Foto, das ihn mit dem Baby auf dem Arm zeigte, bezeichnete sie ihn als „besten Papa“. Bereits im Januar hatte Arizmendi ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Damals schrieb sie auf Instagram, dass sie angesichts vieler negativer Nachrichten etwas Positives teilen wolle. Die Vorfreude auf das gemeinsame Leben mit ihrer Tochter sei riesig. Dazu ergänzte sie den vollständigen Namen des Mädchens: Havoc Moon Alva Culkin.