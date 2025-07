Stars ‚Mache mir Sorgen um Sharon‘: Carmen Electra zeigt tränenreiche Reaktion auf den Tod von Ozzy Osbourne

Carmen Electra - JULY 2017 - AVALON - Madame Tussauds in Los Angeles BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2025, 18:00 Uhr

Carmen Electra brach in Tränen aus, als sie vom Tod von Ozzy Osbourne erfuhr, und ihr „Herz ist bei“ seiner Witwe Sharon Osbourne.

Die ehemalige ‚Baywatch‘-Darstellerin erinnert sich an Ozzy, der am Dienstag (22. Juli) im Alter von 76 Jahren verstarb, als den „süßesten, lustigsten Menschen überhaupt“. Sie gibt aber zu, dass sie sich nun vor allem Sorgen macht, wie Sharon (72) ohne den Mann zurechtkommt, mit dem sie 43 Jahre lang verheiratet war.

Im Gespräch mit Terri Seymour von ‚Extra‘ bei der Premiere von ‚Freakier Friday‘ sagte Carmen: „Ich habe es im Auto gehört und fing sofort an zu heulen.“ Electra und die Familie Osbourne sind schon seit Jahrzehnten befreundet und die Schauspielerin lernte den Fürsten der Finsternis in dieser Zeit auch privat gut kennen. „Wenn man Ozzy kennt, weiß man, wie lustig er ist. Er ist so ein Flirter. Er ist einfach Ozzy, weißt du? Abgesehen davon, dass er dieser furchteinflößende, legendäre Rockgott ist, ist er in Wirklichkeit einfach der süßeste, lustigste Mensch überhaupt.“ Ihre Gedanken gelten nun in erster Linie aber nicht Ozzy, sondern den Menschen, die er zurückgelassen hat – allen voran Ehefrau Sharon. „Ich mache mir ehrlich gesagt Sorgen um Sharon, weil sie so lange verbunden waren, und ich bin der Familie sehr nah“, fügte Carmen Electra hinzu. „Mein Herz ist bei Sharon und der Familie, und wenigstens waren sie alle da. Sie konnten alle in London bei ihm sein.“

Carmen (53) hat sich bislang noch nicht persönlich bei ihrer Freundin Sharon gemeldet, aber über Make-up-Artist Jude Alcalá eine Beileidsbotschaft ausrichten lassen. Sie fügte hinzu: „Ich habe noch mit niemandem gesprochen. Ja. Es fühlte sich seltsam an, jetzt anzurufen. Ich habe einfach beschlossen, mich zurückzuhalten.“

Seit der Nachricht von Ozzys Tod zeigen Musiker aus der Heavy-Metal-Welt, Prominente, Medien und Fans eine Welle der Anteilnahme und des Respekts für den ‚Bark at the Moon‘-Sänger. Ozzy starb nur 17 Tage nach seinem Auftritt beim Abschiedskonzert ‚Back To The Beginning‘ in seiner Heimatstadt Birmingham, England, gemeinsam mit seinen Bandkollegen von Black Sabbath. Das Konzert beinhaltete ein Line-up mit Metal-Größen wie Guns N’ Roses, Metallica, Tool, Pantera und Slayer.