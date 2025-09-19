Stars Machine Gun Kelly nennt Megan Fox ‚die beste Partnerin‘ fürs Co-Parenting

Machine Gun Kelly - BET Awards 2025 - Xavier Collin/Image Press Agency/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.09.2025, 11:00 Uhr

Der Musiker hätte mit niemand anderem als mit seiner Ex-Partnerin ein Kind haben wollen.

Machine Gun Kelly hat seine Ex-Verlobte Megan Fox als „die beste Partnerin“ bezeichnet, mit der er ein Kind haben könnte.

Der 35-jährige Musiker und die 39-jährige Schauspielerin sind seit sechs Monaten Eltern der kleinen Saga Blade und meistern gemeinsam den Alltag als getrennte Eltern. In der ‚Jennifer Hudson Show‘ sprach der ‚Bloody Valentine‘-Star offen über seine Gefühle: „Es war wirklich eine epische Geschichte von Liebe, Schmerz und einer Menge Magie. Ich hatte sie mit einer Person, die die beste Partnerin ist. Die beste Partnerin, um ein Kind mit ihr zu haben.“ Auch über die Ähnlichkeit zu ihrer Tochter scherzten die beiden bereits: „Letzten Monat sah sie genau aus wie ich und jetzt sieht sie genau aus wie Megan.“

MGK hat außerdem noch eine 16-jährige Tochter namens Casie aus einer früheren Beziehung. Megan Fox wiederum brachte ihre drei Söhne Noah (12), Bodhi (11) und Journey (9) mit in die Patchworkfamilie. Die Jungs stammen aus ihrer Ehe mit Schauspieler Brian Austin Green.

Schon zuvor hatte der Musiker erklärt, dass sein „Eltern-Spezialgebiet“ darin liege, Musik und gute Laune ins Familienleben einzubringen. Gegenüber ‚People‘ sagte er: „Ich habe ihr [Saga] kürzlich ein Schlaflied auf der Ukulele geschrieben.“ Während Fox derzeit noch besonders von den schlaflosen Nächten als frischgebackene Mutter betroffen sei, sehe sich MGK in einer unterstützenden Rolle: „Megan ist definitiv im ‚Kein-Schlaf-Club‘. Ich bin ein bisschen unterwegs für Auftritte und in diesen Nächten drücke ich dann auf die Snooze-Taste, um alles nachzuholen. Frauen sind in den härteren Schützengräben des Neugeborenen-Alltags. Aber mein Spezialgebiet sind Musik und Lachen. Alles, was ich tun kann, um sie zum Lächeln zu bringen und meiner Tochter eine Welt voller Liebe zu zeigen.“