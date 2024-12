Stars Machine Gun Kelly taucht nach Trennung von Megan Fox ab

Megan Fox and Machine Gun Kelly out in New York City - Getty - September 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2024, 09:00 Uhr

Der Musiker will nach dem Liebes-Aus offenbar keine weiteren Schlagzeilen riskieren.

Machine Gun Kelly nimmt sich nach seiner Trennung von Megan Fox „eine Auszeit von Hollywood“.

Der 34-jährige Musiker hat Kalifornien „für eine Weile verlassen“, nachdem seine Beziehung mit der schwangeren Schauspielerin endgültig in die Brüche gegangen ist.

Ein Insider enthüllt gegenüber ‚Us Weekly‘: „In letzter Zeit war alles sehr viel und er war sehr angespannt und wollte der ganzen Situation entkommen und an sich arbeiten. Im Moment weiß er, dass es definitiv vorbei ist, und das hat er auch Freunden gegenüber deutlich gemacht.“

Vor wenigen Tagen richtete Megans Ex-Mann Brian Austin Green – mit dem sie drei gemeinsame Söhne hat – eine klare Ansage an Machine Gun Kelly. „Ich wusste es nicht einmal“, gestand der Schauspieler im Gespräch mit ‚TMZ‘.

Als er erfuhr, dass Megan angeblich die Beziehung beendete, nachdem sie Nachrichten an andere Frauen auf dem Handy ihres Partners gefunden hatte, seufzte der ‚Beverly Hills, 90210‘-Darsteller hörbar. „Wie alt ist er? Er ist in seinen 30ern, oder? Aber in deinen 30ern, verdammt. Werde erwachsen. Und sie ist schwanger“, äußerte sich Brian aufgebracht.

Der 51-Jährige betonte, dass er „die Fakten“ über die Trennung des Paares nicht kenne, aber die Nachricht dennoch „tragisch“ finde.