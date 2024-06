Stars Madonna: Ihr Vater wird 93

Madonna and her Dad Silvio - Instagram BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.06.2024, 08:00 Uhr

Madonna gratulierte ihrem Vater dazu, dass er seinen „Humor und Verstand“ bewahrt hat, und wünschte ihm alles Gute zum 93. Geburtstag.

Die 65-jährige Sängerin teilte am Sonntag (2. Juni) auf Instagram eine Reihe von Fotos von sich und Silvio Ciccone im Laufe der Jahre und feierte ihn als „O.G. Daddy“ in ihrer herzlichen Hommage an seinen besonderen Tag.

In der Bildunterschrift schrieb sie: „An den O.G. Daddy – Alles Gute zum 93. Geburtstag, Silvio! Herzlichen Glückwunsch, dass du die Achterbahn des Lebens mit intaktem Humor und Verstand gefahren bist. Danke, dass du dein Mantra im Leben mit mir geteilt hast: ‚Ich werde weitergehen, bis die Räder abfallen.‘ Nichts kann uns aufhalten! Ich liebe dich bis zum Mond und zurück.“

Die ersten beiden Bilder zeigen Madonna, wie sie ihren Vater hinter der Bühne umarmt, während es auch ein Throwback-Foto auf der Bühne aus früheren Karrieretagen der ‚Vogue‘-Sängerin, ein altes Bild von Silvio und ein Throwback-Foto mit beiden Eltern des Stars, einschließlich ihrer verstorbenen Mutter Madonna Louise, gibt. Ein Bild wurde 2021 aufgenommen, als die ‚Music‘-Hitmacherin – Mutter von Lourdes (27), Rocco (23), David (18), Mercy (18) und den 11-jährigen Zwillingen Stella und Estere – ichren Vater anlässlich seines 90. Geburtstags mit den meisten ihrer Kinder in seinem Ciccone Vineyard + Winery in Michigan besuchte. Ursprünglich teilte sie das Foto zu Ehren dieses Anlasses und schrieb damals: „Mein Vater ist ein Überlebender, der als italienischer Einwanderer in den USA aufwuchs und viele Traumata durchlebte, aber immer hart für alles arbeitete, was er hatte. Er lehrte mich, wie wichtig harte Arbeit ist und wie wichtig es ist, sich seinen Weg im Leben zu verdienen.“