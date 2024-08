Stars Madonna: Ihre Zwillinge werden feiern Geburtstag

Madonna and her twins on 12th birthday August 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2024, 15:04 Uhr

Die Queen of Pop ist stolz auf ihre Mädchen, die langsam aber sicher zu Teenagern heranwachsen.

Madonna ist stolz auf die charakterliche Entwicklung ihrer Zwillinge Estere und Stella.

Die beiden Mädchen feierten vor kurzem ihren 12. Geburtstag und die 66-jährige Popikone verriet in einem Instagram-Beitrag, wie selbstbewusst ihre Adoptivtöchter bereits sind. Unter ein Video der Geburtstagsfeierlichkeiten schrieb Madonna: „Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an meine Zwillings-Jungfrauen! Estere und Stella! Ich habe geblinzelt und ihr seid fast schon Teenager. Zeit ist ein wildes Biest! Ihr seid beide so heftig – talentiert – eigenwillig – und voller Leben. Ich kann es nicht abwarten, das nächste Kapitel zu lesen… Ich liebe euch beide so sehr!“

Seit kurzem ist die Queen of Pop mit dem jamaikanischen Fußballer Akeem Morris liiert. Der 28-Jährige soll in New York leben und einen Abschluss in Politikwissenschaften gemacht haben. Ihren eigenen Geburtstag feierte Madonna, die neben Estere und Stella auch die Kinder Lourdes (27), Rocco (24), David (18) und Mercy (18) hat, vor kurzem gemeinsam mit Akeem in Italien. Das Paar hatte sich erstmals im Jahr 2022 bei einem Fotoshooting für das Magazin ‚Paper‘ kennengelernt.