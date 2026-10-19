Musik Madonna könnte weitere Songs aus ‚Confessions II‘ veröffentlichen

Madonna - June 2026 - Getty Images - Times Square Gig BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2026, 11:00 Uhr

Pop-Superstar Madonna könnte eine Fülle neuer Songs veröffentlichen, die für 'Confessions on a Dance Floor: Part II' aufgenommen wurden, es aber letztlich nicht auf das Album geschafft haben.

Madonna könnte eine ganze Sammlung bislang unveröffentlichter Songs aus den Studiosessions zu ‚Confessions II‘ herausbringen.

Die Sängerin hat mindestens acht Tracks in der Schublade, die für ihr neuestes Album ‚Confessions on a Dance Floor: Part II‘ aufgenommen wurden, es jedoch nicht auf die Platte geschafft haben. Ihr Produzent Stuart Price deutete an, dass die unveröffentlichten Titel möglicherweise noch „einen Weg finden werden, sich zu präsentieren“. In einem Interview mit dem Magazin ‚Rolling Stone‘ erklärte Price: „Man weiß es einfach nie, oder? Das Beste an guten Songs ist, dass sie niemals sterben. Sie finden einfach einen Weg, sich zum richtigen Zeitpunkt zu präsentieren.“

Er drücke sich bewusst vage aus. „Das liegt daran, dass ich glaube, dass wir diese Idee eines kontinuierlichen Prozesses nach wie vor lieben: dass ‚Confessions‘ eigentlich ein ausgedehnter Zeitraum ist, der verschiedene Elemente der Darbietung umfasst“, erläuterte der Produzent. Zudem stellte Price klar, dass das neue Album keineswegs nostalgisch ausgerichtet sei, obwohl es an Madonnas Platte ‚Confessions on a Dance Floor‘ aus dem Jahr 2005 anknüpft. „Ich glaube, dieses Album blickt ganz bewusst nach vorn“, sagte er.

Während es beim Vorgänger vor allem um Tanzen als Ausdruck von Freiheit gegangen sei, beschäftige sich ‚Confessions II‘ stärker mit Konfrontation und Akzeptanz. „Es vermittelt die Idee, dass Verletzlichkeit eine Stärke sein kann“, erklärte Price. Ein Geständnis werde oft mit Scham in Verbindung gebracht. „Für uns bedeutet ‚Confessions II‘ jedoch, diese Vorstellung neu zu betrachten und sie vielmehr als Ausdruck von Macht, Stärke und dem Mut zu verstehen, sich zu öffnen und etwas von sich preiszugeben“, so Price.

Auf dem Album ist auch ein Duett von Madonna und ihrer Tochter Lourdes Leon zu hören, die unter dem Namen Lola bekannt ist. Der gemeinsame Song trägt den Titel ‚The Test‘. Die 29-Jährige gab kürzlich zu, dass sie es für „einfacher“ gehalten habe, gemeinsam mit ihrer Mutter einen Song aufzunehmen, als über die Spannungen zwischen ihnen zu sprechen. In einem Interview mit Bob the Drag Queen, das im Juni aufgezeichnet und im September bei ‚iHeartRadio LIVE‘ ausgestrahlt wurde, sagte Lourdes: „Es war meine Idee. Ich glaube, dass es in der Beziehung zwischen Mutter und Tochter viele unausgesprochene Dinge gibt.“