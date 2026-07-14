Musik Madonna zeigt sich ‚dankbar und überrascht‘ über den Erfolg ihres neuen Albums

Madonna - June 2026 - Getty Images - Times Square Gig BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2026, 11:00 Uhr

Madonna zeigt sich 'dankbar und überrascht' über den Erfolg ihres neuen Albums.

Madonna fühlt sich nach dem Erfolg ihres Albums ‚Confessions on a Dance Floor: Part II‘ „dankbar und überrascht“.

Das neue Album, das an ihren Erfolgsrelease ‚Confessions on a Dance Floor‘ aus dem Jahr 2005 anknüpft, stieg nach seiner Veröffentlichung am 3. Juli direkt auf Platz eins der US-amerikanischen Billboard 200 ein. Auf Instagram bedankte sich die Popikone bei ihren Fans: „Worte können nicht ausdrücken, wie dankbar und überrascht ich über den unglaublichen Empfang bin, den ‚Confessions on a Dance Floor‘ bekommen hat! […] Ich kann nicht fassen, dass das Album weltweit auf Platz eins steht. Mein Traum war es, die Menschen diesen Sommer zum Tanzen zu bringen und ihnen Freude zu schenken. Träume werden wahr. Danke und viel Liebe!“

Bereits zuvor hatte Madonna erklärt, dass sie – ebenso wie beim ersten ‚Confessions‘-Album im Jahr 2005 – nicht mit einem derartigen Erfolg gerechnet habe. In einem BBC-Special mit Graham Norton sagte sie: „Ich habe keine Erwartungen mehr. Ich mache das schon sehr lange. Man hofft auf das Beste und bereitet sich auf das Schlimmste vor. Beim ersten ‚Confessions‘-Album war der Erfolg überwältigend. Wir hatten keine Ahnung, wie großartig es werden würde. Nein, ich mache nur Spaß. Aber der Erfolg hat mich wirklich überrascht.“

Besonders persönlich ist der Song ‚Fragile‘, den Madonna ihrem 2024 an Krebs verstorbenen Bruder Christopher Ciccone gewidmet hat. Sie verriet, dass ihr 95-jähriger Vater Silvio das Lied bislang noch nicht gehört habe. Auf die Frage, ob sie es ihm bereits vorgespielt habe, antwortete sie: „Nein. Ich werde ihn bald besuchen, dann wird er es hören. Ich möchte ihn nur nicht emotional überfordern.“

Außerdem deutete Madonna an, im kommenden Jahr möglicherweise erstmals das Glastonbury Festival zu headlinen. Sie sagte: „Ich werde wohl noch eine Zeit lang Promotion machen und im Sommer dann etwas Größeres …“ Als Moderator Graham Norton nachfragte, ob dies in Großbritannien stattfinden werde, antwortete sie mit einem Lächeln: „Das könnte sein … Warum musst du immer alles wissen?“ Eigentlich war bereits 2024 über einen Glastonbury-Auftritt spekuliert worden. Stattdessen kehrte Madonna nach dem Ende ihrer Celebration Tour direkt mit Produzent Stuart Price ins Tonstudio zurück. Sie erklärte: „Als die Tour schließlich vorbei war, fühlte sich das vergangene Jahr wie ein einziger großer Soundcheck an. Wir haben die ganze Zeit im Studio gearbeitet. So ist schließlich ‚Confessions II‘ entstanden.“