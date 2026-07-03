Musik Madonna und Tochter Lola besingen in emotionalem neuen Song den ‚Schmerz des Ruhms‘

Madonna and Lourdes Leon AKA Lola at Paris Fashion Week - Getty - September 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 19:00 Uhr

Madonnas neues Album 'Confession II' enthält ein bewegendes Duett mit ihrer Tochter Lourdes 'Lola' Leon.

Madonna und ihre Tochter Lola singen in einem emotionalen neuen Song über die Auswirkungen des Ruhms.

Die 67-jährige Sängerin und ihre erstgeborene Tochter Lourdes „Lola“ Leon (29) haben gemeinsam den Titel ‚The Test‘ aufgenommen, der auf Madonnas neuem Album ‚Confession II‘ erscheint. Darin setzen sie sich mit ihrer Beziehung zueinander auseinander und damit, wie das Leben im Rampenlicht diese beeinflusst hat.

In der ersten Strophe singt Madonna: „Kleiner Stern / Ich wollte dich auf ein Podest stellen / Du hast nie um all die blitzenden Lichter gebeten / Ich habe nicht darüber nachgedacht, wie sehr dich das belasten könnte / Oder wie sehr es wehgetan hat / Ich wünschte, ich hätte gewusst / Welchen Schmerz ich verursacht habe / Mein Schmetterling / Stand immer unter Beobachtung.“

Die Anfangszeilen des Songs sind eine Anspielung auf Madonnas Lied ‚Little Star‘ aus dem Jahr 1998, das sie kurz nach Lolas Geburt für ihre Tochter schrieb. In der zweiten Strophe besingt Lola den Einfluss ihrer berühmten Mutter. Sie singt: „Eine Hand, die sich zärtlich nach mir ausstreckt / Du bist der Grund, warum ich bin / Wer ich sein möchte, wie ich aussehe / Was ich trage, jede Kleidung auf meinem Rücken / Und was ich anziehe / Ich folge den Spuren dessen, was du geschaffen hast / Bewahre dabei aber mein eigenes Muster / Mach daraus eine Landschaft / Erwecke sie zum Leben.“ Im ersten Refrain übernimmt zunächst Madonna und singt davon, wie andere Menschen „versucht haben, uns auf die Probe zu stellen“, und dass sie manchmal das Gefühl habe, „in deinen Fußstapfen zu gehen“. Später antwortet Lola: „Ich bin nicht dieselbe, wenn ich mich an deinen Rockzipfel klammere.“

Madonna verriet kürzlich, dass der Song aus einem ganz bestimmten und sehr persönlichen Grund entstanden sei. Dem Magazin ‚Interview‘ sagte sie: „Lola kam auf mich zu und fragte, ob wir gemeinsam einen Song schreiben könnten, um unsere Beziehung zu heilen.“ Damit änderte ihre Tochter ihre bisherige Haltung. Lola veröffentlicht seit einigen Jahren eigene Musik, wollte aber lange Zeit nicht den Eindruck erwecken, von den familiären Verbindungen zu profitieren.

Im vergangenen Monat sagte Madonna in der Sendung von Graham Norton auf BBC Radio 1: „Sie war immer sehr zurückhaltend, wenn es darum ging, mit mir zusammenzuarbeiten. Sie wollte nicht, dass die Leute denken, sie würde als meine Tochter ihre privilegierte Situation ausnutzen.“ Die ‚Like A Prayer‘-Sängerin fügte hinzu: „Während ihrer Jugend hat sie lange mit genau diesen Gefühlen gekämpft. Dann kam sie zu mir und sagte: ‚Lass uns zusammen einen Song schreiben. Ich glaube, das könnte für uns beide ein heilender Prozess sein.‘ Und du sagst darin alles, was du sagen möchtest – und ich sage genau das, was ich sagen möchte.“