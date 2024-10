Musik Maggie Rogers: Bewegendes ‚Night Changes‘-Cover in Gedenken an Liam Payne

Maggie Rogers - Hackney Empire on September 04, 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2024, 18:00 Uhr

Die Sängerin hat ein emotionales Cover von dem Song der Band zu Ehren des verstorbenen Stars gespielt.

Maggie Rogers hat ein emotionales Cover von One Directions Song ‚Night Changes‘ zu Ehren des verstorbenen Liam Payne gespielt.

Die 30-jährige Sängerin trat am Donnerstagabend (17. Oktober) in Bostons TD Garden Arena auf, einen Tag, nachdem der 31-jährige Künstler vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires in Argentinien in den Tod gestürzt war.

Maggie verkündete in einer emotionalen Botschaft an das Publikum: „In dieser Woche habe ich besonders darüber nachgedacht, wie kostbar das Leben ist und wie schnell sich die Dinge verändern können. Wir sind ungefähr gleich alt. Ich wollte mit diesem Song einfach jeden ehren, der von der Musik [von One Direction] berührt wurde.“ Rogers spielte eine Piano-Version des Hits der Boygroup, bei der das Publikum mitsang. Unterdessen zollten Liam seine One Direction-Bandkollegen Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) alle in den sozialen Medien einen emotionalen Tribut. In einem gemeinsamen Statement verkündeten die Stars, dass sie „völlig am Boden zerstört“ seien: „Wir sind völlig am Boden zerstört von der Nachricht von Liams Tod. Mit der Zeit und wenn jeder dazu in der Lage ist, wird es mehr zu sagen geben. Aber jetzt werden wir uns etwas Zeit nehmen, um zu trauern und den Verlust unseres Bruders zu verarbeiten, den wir sehr geliebt haben. Die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, werden für immer in Ehren gehalten werden. Im Moment sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn gemeinsam mit uns geliebt haben. Wir werden ihn schrecklich vermissen. Wir lieben dich, Liam. – Louis, Zayn, Niall und Harry.“