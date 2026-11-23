Film Mahershala Ali: Seine zwei Oscars verschaffen ihm keinen Vorteil

Mahershala Ali - 2019 AFI Life Achievement Award - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2026, 14:00 Uhr

Mahershala Ali hat verraten, dass ihm seine zwei Oscars beim Casting-Prozess keinen Vorteil verschaffen. Die Auszeichnungen würden sich nicht in etwas "wirklich Greifbares" übersetzen.

Mahershala Ali enthüllt, dass ihm seine zwei Oscars keinen Vorteil verschaffen, wenn er sich um Filmrollen bemüht.

Der Schauspieler hat erklärt, dass seine Auszeichnungen im Casting-Prozess kaum eine Rolle spielen und ihm nicht automatisch zu interessanten Angeboten verhelfen. Ali gewann 2017 seinen ersten Oscar als bester Nebendarsteller für seine Leistung im Drama ‚Moonlight‘ (2016). Zwei Jahre später wurde er in derselben Kategorie erneut ausgezeichnet, diesmal für seine Rolle in ‚Green Book‘. Dennoch betonte der 52-Jährige, dass die beiden Trophäen bei der Suche nach neuen Rollen keinen wirklichen Unterschied machten. Die Anerkennung durch die Academy Awards lasse sich nicht in konkrete berufliche Vorteile ummünzen.

Im Podcast ‚7PM in Brooklyn‘ erklärte Ali: „[Zwei Oscars zu haben] spielt keine Rolle. Das ist irgendwie nur Gerede. Es führt zu nichts wirklich Greifbarem. Es ist normal, dass Menschen denken, [dass mir das einen Vorteil verschafft]. Aber was bedeutet ein Oscar eigentlich?“ Der Preis sei zwar eine Auszeichnung für gute schauspielerische Arbeit, ändere aber nichts daran, dass es zahlreiche talentierte Kollegen ohne Oscar-Gewinn gebe. „Es bedeutet also nicht wirklich etwas“, argumentierte der Darsteller.

Zudem gebe es schlicht mehr gute Schauspieler als überzeugende Filmstoffe. Seine Aussagen seien keineswegs als Kritik an der Academy oder der Preisverleihung zu verstehen. „Es ist nicht einmal so, dass all diese Menschen um dieselben Rollen konkurrieren. Von all den Projekten, die produziert werden, erfüllen nur eine Handvoll bestimmte Kriterien“, schilderte Ali. Ein gutes Drehbuch bedeute nicht automatisch, dass er für die entsprechende Rolle infrage komme oder die Verantwortlichen überhaupt an ihn dächten. „Bei der überwiegenden Mehrheit der Projekte, die grünes Licht bekommen, gibt es gar keine Rollen für mich“, lautete sein ernüchterndes Fazit.

Deshalb mache es letztlich keinen Unterschied, ob er zwei oder 17 Oscars gewonnen habe. Wenn niemand gezielt eine Rolle für ihn schreibe oder ein Projekt mit ihm im Hinterkopf auf den Weg bringe, müsse sich der Star wie alle anderen Schauspieler auch nach passenden Möglichkeiten umsehen. Darüber hinaus stellte Ali klar, dass er nicht ausschließlich für sogenannte „Diversitäts-Projekte“ engagiert werden wolle. „Als Schwarzer möchte man einfach großartige Stoffe umsetzen. Man betrachtet sich selbst nicht unbedingt als exotischen Außenseiter“, sagte er.