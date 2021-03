Maite Kelly kehrt zehn Jahre später zu „Let’s Dance“ zurück

Maite Kelly kehrt zehn Jahre später zu "Lets Dance" zurück

18.03.2021 11:20 Uhr

2011 gewann Maite Kelly "Let's Dance" mit Tanzpartner Christian Polanc. 10 Jahre später trommelt RTL für ihr neues Album - und zwar den ganzen Tag. Höhepunkt ist die Rückkehr zur Tanzshow, wo alles begann.

Maite Kelly hat sich zum absolutes Multi-Talent entwickelt: erfolgreiche Schlagersängerin, Musicaldarstellerin, Buchautorin, Songwriterin, Siegerin & frühere Jurorin bei „Let’s Dance“ – sowie aktuell Jurorin bei DSDS.

Bis zu 7,77 Millionen Zuschauer sahen am 18. Mai 2011, wie Maite Kelly und ihr Tanzpartner Christian Polanc bei der RTL-Show „Let’s Dance“ für ihre Tänze die beste Wertung der Jury sowie die meisten Votes der Zuschauer erhielten. Damit war sie „Dancing Star 2011“. Jetzt kehrt sie am, Freitag, 19. März, an die Stätte ihres großen Erfolges bei „Let’s Dance“ zurück. Zuvor können die Zuschauer und User Maite Kelly am selben Tag in RTL Magazinen im TV und online erleben.

2011 startete sie als Schlagersängerin durch

Jörg Hellwig, Chefmanager bei ihrer Berliner Plattenfirma Electrola, jubelt: „‘Let’s Dance‘ ist eine der bezauberndsten Shows im deutschen TV. Wir gratulieren Maite herzlich zu ihrem 10-jährigen Jubiläum als ‚Let’s Dance‘ Gewinnerin. Auch für uns ist dies ein Tag zum Feiern, denn vor zehn Jahren machte Maite gemeinsam mit uns einen neuen großen Schritt in ihrer musikalischen Karriere als Singer und Songwriterin. Gründe genug also, neben der Veröffentlichung ihres neuen Albums, auch die Rückkehr Maites an die Stätte ihres großen Erfolges mit einem Millionenpublikum zu feiern.“

19. März großer Maite-Kelly-Tag bei RTL

Anlässlich des großen Jubiläums hat die Singer-Songwriterin Auftritte bei den RTL Magazinen „Guten Morgen Deutschland“, „Punkt 12“ und dem Starmagazin „Exclusiv“. Am Abend wird sie live bei „Let’s Dance“ im Studio auftreten und auf ihren früheren Tanzpartner treffen. Gemeinsam werden sie sich an den großen Erfolg erinnern. Begleitet von einem Profitanzpaar wird Maite Kelly ihre Hit-Single „Einfach Hello“ performen.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich 10 Jahre nach dem Gewinn von ‚Let‘s Dance‘ an den ‚Ort des Geschehens‘ zurückkehre, um dort meinen neuen Song zu präsentieren“, erzählte sie im Gespräch mit RTL. „Das ist für mich eine besondere Ehre. Ich freue mich wahnsinnig auf alte und neue Kolleginnen und Kollegen – und auf diese einzigartige Energie, die dort zu spüren ist“.

„Absolut Maite Kelly“

Nach dem RTL Nachtjournal können Maites Fans dann noch ab 0.35 Uhr die Doku „Absolut Maite Kelly“ sehen. In der Reportage erzählt Maite in einem exklusiven Interview von ihrem Leben.

Anlässlich des Jubiläums begleitet auch das Magazin „Prominent!“ von VOX die außergewöhnliche Künstlerin bei „Let’s Dance“ und wird dort am 21. März über ihren Auftritt berichten.

Neues Album „Hello!“

Fans wissen es schon: Am 19. März, erscheint Maite Kellys neues Album „Hello!“ bei Electrola in Zusammenarbeit mit Music for Millions. Die zwölf Songs bieten einen abwechslungsreichen Einblick in Maites facettenreiche musikalische Farbwelt, die von Disco über Pop bis hin zu Balladen und Chansons reicht.

In der vielleicht kreativsten Phase ihrer Karriere hat die Musikerin rund 50 neue Titel geschrieben, von denen es die 12 stärksten auf dieses Album geschafft haben. Mit „HELLO!“ veröffentlicht sie nun ihre Compilation, ihr aktuelles „Lebens-Best-Of“-und positioniert sich einmal mehr als Macherin, die über musikalische Grenzen, Epochen und Musikstile hinweg Vielseitigkeit liebt und lebt. Ein Hallo-Wach-Effekt für Maite, ihre Fans und den deutschsprachigen Schlager.