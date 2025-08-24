Stars Malcolm McDowell: Kein Interesse an ‚Emily in Paris‘

Lily Collins - The Devil Wears Prada: The Musical - World Premiere - VIP Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.08.2025, 11:00 Uhr

Der Schauspieler hat sich die Serie seiner Schwiegertochter bisher noch nicht angeschaut.

Malcolm McDowell schaut sich seine Schwiegertochter Lily Collins nicht in ‚Emily in Paris‘ an.

Der 82-jährige Schauspieler ist der Vater von Charlie McDowell, der mit Lily verheiratet ist. Doch er gestand, dass ihn die Netflix-Serie überhaupt nicht interessiert. Malcolm sagte dem Magazin ‚People‘: „Um ehrlich zu sein, ist das nicht mein Ding. Und Lily weiß das. Aber ich bin der größte Fan meiner Schwiegertochter. Ich finde, sie ist absolut eine der großartigsten Schauspielerinnen.“

Der ‚A Clockwork Orange‘-Star lobte die „wunderschöne Ausstrahlung“, die Lily – Tochter des Musikers Phil Collins – auf der Leinwand habe, und die sie besonders hervorstechen lasse. Er sagte: „Sie hat eine so wunderschöne Ausstrahlung. Was mich betrifft, ist niemand anderes auf dem Bildschirm, wenn sie zu sehen ist, denn sie ist nicht nur eine gute Schauspielerin, sondern hat auch diese besondere Ausstrahlung. Ich schätze, das ist so etwas wie Charisma.“ Auch wenn er ‚Emily in Paris‘ nicht schaut, ist Malcolm überzeugt, dass die französische Hauptstadt Lily (36) viel zu verdanken hat, vor allem, was den durch die Serie angeregten Tourismus betrifft. Er sagte: „Ich bin sicher, dass die Zahl der Touristen stark gestiegen ist, weil die Leute in den USA die Serie sehen und sagen: ‚Ja, lass uns nach Paris reisen.'“

Es ist nicht das erste Mal, dass Malcolm in höchsten Tönen von seiner Schwiegertochter spricht. Schon im letzten Jahr meinte er, Lily habe ähnliche Qualitäten wie die ‚Frühstück bei Tiffany‘-Ikone Audrey Hepburn. Er sagte damals: „Lily ist ganz eindeutig ein Star. Ich bewundere ihre Arbeit. Ich denke, sie ist eine der besten jungen Schauspielerinnen überhaupt. Ich liebe es, ihr zuzuschauen. Sie hat dieses Audrey-Hepburn-Ding an sich, das man schwer beschreiben kann, aber es ist einfach da.“ McDowell fügte hinzu: „Da ist so ein Licht, das irgendwie hinter den Augen scheint. Sie ist wirklich fantastisch.“