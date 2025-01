Stars Mandy Moore: „Total am Boden zerstört“ wegen schweren Waldbränden in Los Angeles

Mandy Moore - This Is Us Screening Event - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2025, 11:00 Uhr

Mandy Moore verkündete, dass sie „total am Boden zerstört“ sei, nachdem ihre Nachbarschaft bei den schweren Waldbränden in Los Angeles niederbrannte.

Die 40-jährige Schauspielerin erzählte, dass sich das Eaton-Feuer, das etwa 30 Meilen östlich des Feuers in Pacific Palisades liegt, schnell in ihrer Nachbarschaft ausgebreitet habe, und teilte herzzerreißende Bilder von den zerstörten Gebäuden in ihrer Gegend.

Mandy verriet in ihrer Instagram-Story: „Das ist Altadena. Dem Erdboden gleichgemacht. Mein geliebtes Zuhause. Ich bin total am Boden zerstört für diejenigen von uns, die so viel verloren haben. Ich bin absolut taub.“ Der ,This Is Us‘-Star, die mit ihrem Ehemann Taylor Goldsmith die Kinder August (3), Oscar (2) und Louise (3 Monate) hat, sei „dankbar“ dafür, dass sie es am Dienstag (7. Januar) mit ihren Liebsten und Haustieren schaffte, ihr Haus zu evakuieren, „bevor es zu spät war“. Moore schrieb in einem längeren Post: „Ich liebe dich, Altadena. Ich bin dankbar, dass meine Familie und meine Haustiere letzte Nacht rausgekommen sind, bevor es zu spät war (und ich bin meinen Freunden unendlich dankbar, dass sie uns aufgenommen und uns Kleidung und Decken brachten). Ehrlich gesagt stehe ich unter Schock und bin fassungslos angesichts all der vielen Verluste, die ich erlitt, einschließlich meiner Familie.“