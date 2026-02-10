Stars Marc Anthony über Beckham-Drama: ‚Es ist bedauerlich‘

Marc Anthony receives a star on the Hollywood Walk of Fame Sept 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.02.2026, 14:00 Uhr

Marc Anthony bezeichnet das Drama der Familie Beckham als „bedauerlich“, betont jedoch, dass die Darstellung der Ereignisse „kaum der Wahrheit entspricht“.

Der 57-jährige Sänger und Schauspieler wurde letzten Monat in einem langen, aufsehenerregenden Instagram-Post von Brooklyn Beckham namentlich erwähnt, in dem dieser seinen Eltern die Schuld für den Bruch in der Familie gab. Der 26-jährige Brooklyn warf seiner Mutter Victoria Beckham (51) außerdem vor, seinen ersten Tanz mit seiner Frau Nicola Peltz Beckham „gekapert“ zu haben, nachdem Anthony ihn auf die Bühne gerufen hatte.

Der ‚You Sang To Me‘ – der Pate von Brooklyns Bruder Cruz Beckham (20) ist – betonte jedoch, dass die Beckhams eine „wunderbare, wunderbare Familie“ seien. Auf die Frage, ob er etwas dazu zu sagen habe, dass er in die Situation der Beckhams hineingezogen worden sei, antwortete er gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘: „Ich habe nichts zu sagen zu dem, was in der Familie vor sich geht. Sie sind eine wundervolle, wundervolle Familie. Ich kenne sie schon seit vor der Geburt der Kinder. Ich bin der Pate von Cruz. Ich stehe der Familie sehr nahe. Aber ich habe nichts zu sagen, was dort passiert ist. Es ist äußerst bedauerlich, wie sich das Ganze entwickelt hat – aber [wie es sich entwickelt hat] entspricht kaum der Wahrheit.“

Anthony trat auf der Hochzeitsfeier von Brooklyn und Nicola auf, und der Bräutigam behauptete letzten Monat, der Sänger habe ihn zu dem, was er für einen ersten Tanz mit seiner Braut hielt, auf die Bühne gebeten – nur um dann festzustellen, dass stattdessen seine Mutter auf der Bühne stand. Brooklyn behauptete, sie habe „sehr unangemessen“ mit ihm getanzt und ihn „gedemütigt“.