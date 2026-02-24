Musik Marcus Mumford: An diesem ungewöhnlichen Ort schrieb er einen neuen Mumford and Sons-Song

Marcus Mumford - Met Gala 2022 - Credit Kristin Callahan/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.02.2026, 11:00 Uhr

Der britische Musiker enthüllt, woher die Inspiration seines neuen Songs stammt.

Marcus Mumford hat den Mumford and Sons-Song ‚Alley Cat‘ im Gefängnis geschrieben.

Der 39-jährige Musiker engagierte sich während der Corona-Pandemie ehrenamtlich in einer Haftanstalt. Die Arbeit mit Insassen inspirierte ihn zu einem neuen Track auf dem Album ‚Prizefighter‘. Im Interview mit ‚The Big Issue‘ erzählte er: „‚Alley Cat‘ habe ich tatsächlich im Gefängnis geschrieben. Ich leite dort Poesie-Workshops, und der Song entstand aus einer dieser Sessions mit den Jungs.“

Anfangs habe er gemischte Gefühle dabei gehabt. Mumford erklärte, sein Engagement sei auch aus seiner „Liebe zu lokalen Gemeinschaften“ entstanden. „Ich finde es wichtig, präsent zu sein an dem Ort, an dem man lebt“, erklärte er. „Wenn wir alle nur nach unserem schlimmsten Fehler beurteilt würden, wären wir alle erledigt.“

Der Musiker, der seit 2012 mit Schauspielerin Carey Mulligan verheiratet ist, plädiert für mehr Nachsicht im Umgang miteinander. „Ich glaube an Gnade, an Verantwortung, an Entscheidungen und Konsequenzen. Aber ich denke auch, dass wir oft zu wenig Mitgefühl füreinander haben“, sagte er.

Im vergangenen Jahr hatte Mumford eine unterhaltsame Anekdote über das Glastonbury Festival erzählt. Seit dem Headliner-Auftritt 2013 sei die Band nicht erneut eingeladen worden – nachdem er versucht hatte, ein Sofa aus dem Backstagebereich mitzunehmen. Im Podcast ‚Table Manners‘ berichtete der Künstler: „Ich wurde aus unserer Garderobe geworfen. Man ließ mich nicht mehr hinein, weil ich Möbel klauen wollte.“ Trotzdem habe das seine Meinung über das Festival nicht verändert: „Es ist schlicht das beste Festival der Welt. Alle anderen wollen Glastonbury sein. Es ist das Original.“