Stars Margot Robbie: Sie hatte Angst, ‚dumm‘ zu sein, weil sie nicht zur Universität ging

Margot Robbie - Wuthering Heights UK Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.02.2026, 20:30 Uhr

Margot Robbie befürchtete, „dumm“ zu sein, nachdem sie sich gegen ein Studium entschieden hatte.

Die ‚Wuthering Heights‘-Schauspielerin (35) wuchs in Australien auf und entdeckte ihre Liebe zur Schauspielerei während der Schulzeit. Deshalb entschied sie sich, ihren Traum von einer Karriere als Schauspielerin zu verfolgen, statt sich an einer Universität einzuschreiben. Doch diese Entscheidung ließ sie an sich zweifeln – so sehr, dass sie ihre Schwester fragte, ob sie einige ihrer Uni-Aufgaben erledigen dürfe, um ihre eigene Intelligenz zu testen.

Während eines Auftritts im Podcast ‚Smartless‘ erklärte Margot: „Ein Teil von mir dachte: ‚Oh nein, ich habe mit der Schauspielerei angefangen, als ich bei der [australischen Soap] ‚Neighbours‘ war … ich bin nicht zur Universität gegangen und ich werde es wohl auch nie. Bin ich dumm?'“ Sie erinnerte sich auch, dass sie ihre Schwester gefragt habe, ihren Geist zu testen. „Ich wollte fast überprüfen … dass das nicht bedeutet, dass ich nicht klug bin“, erzählte sie. „Meine Schwester – wir sind sehr, sehr unterschiedlich – sie studierte an der Universität, um Buchhalterin zu werden. Etwas, das ich niemals gemacht hätte. Aber ich erinnere mich, dass ich sagte: ‚Kann ich eine deiner Aufgaben machen? Deine Uni-Aufgaben. Weil ich einfach überprüfen muss, dass mich die Schauspielerei nicht dumm macht.'“

Gesagt, getan. Und die Aufgabe erledigte Margot sogar mit Bravour: „Übrigens: Zahlen und Buchhaltung sind überhaupt nicht meine Stärke, aber ich habe eine Eins minus bekommen. Und ich dachte: ‚Okay, cool‘ und danach habe ich mich gut gefühlt.“