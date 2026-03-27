Film Alison Oliver ersetzt Daisy Edgar-Jones im neuen Filmprojekt

Alison Oliver at Wuthering Heights premiere - Avalon - February 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2026, 11:00 Uhr

Alison Oliver soll Berichten zufolge Daisy Edgar-Jones in ‚Bad Bridgets‘ ersetzen.

Die Darstellerin aus ‚Wuthering Heights‘ ist nun Teil des kommenden irischen historischen Rachethrillers von Regisseur Rich Peppiatt. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ ersetzt sie die ‚Twisters‘-Darstellerin Edgar-Jones, die das Projekt aufgrund von Terminüberschneidungen verlassen musste.

Emilia Jones ist weiterhin in dem Film dabei, der von Peppiatt’s Produktionsfirma Coup d’Etat gemeinsam mit Margot Robbies, Tom Ackerlys, Josey McNamaras und Milan Popelkas Studio LuckyChap produziert wird. Das Drehbuch wurde von Elaine Farrells und Leanne McCormicks Buch ‚Bad Bridget: Crime, Mayhem, and the Lives of Irish Emigrant Women‘ inspiriert. Die Dreharbeiten sollen Anfang dieses Sommers beginnen.

Das Buch befasst sich mit den sogenannten „Brad Bridgets“, irischen Auswanderinnen, die als Unruhestifterinnen galten. Eine Zeit lang waren in irischen Gefängnissen mehr Frauen als Männer inhaftiert, obwohl einige der Frauen hinter Gittern lediglich wegen „Hartnäckigkeit“ eingesperrt waren. Im Film beginnt die Geschichte mit einem mysteriösen Brief, der eine junge Frau zu einer gefährlichen Reise von Irland ins New York des 19. Jahrhunderts veranlasst. Dort schließt sie sich den irischen „Bridgets“ an.

Der Film markiert Olivers dritte Zusammenarbeit mit LuckyChap. Neben ihrer Rolle als Isabella Linton an der Seite von Robbie in ‚Wuthering Heights‘ war sie auch in ‚Saltburn‘ (2023) zu sehen.